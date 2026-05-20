Clima en Yucatán hoy miércoles 20 de mayo: Mérida alcanzará sensación térmica de 47 grados

El calor extremo continuará este miércoles 20 de mayo en gran parte de Yucatán debido a la influencia de un anticiclón sobre el Golfo de México, el ingreso de aire marítimo del Mar Caribe y el establecimiento de una vaguada, informó Protección Civil Yucatán.

De acuerdo con el pronóstico, el ambiente será de muy caluroso a extremadamente caluroso en la mayor parte del estado, con temperaturas máximas que podrían alcanzar hasta los 42 grados Celsius en algunos municipios.

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¿Qué temperaturas se esperan en Yucatán este miércoles 20 de mayo?

Según el reporte de Procivy, estas serán las temperaturas máximas previstas en distintas zonas del estado:

De 38 a 40°C en municipios como Tizimín, Valladolid, Chemax, Espita, Peto, Tzucacab y Tekax .

. De 40 a 41°C en Mérida, Sotuta, Ticul, Abalá, Halachó, Maxcanú y zonas cercanas.

y zonas cercanas. Hasta 42°C en Izamal y alrededores.

Además, la sensación térmica podría variar entre los 41 y 47°C, principalmente entre las 12:00 y las 16:00 horas, considerado el periodo de mayor riesgo por golpe de calor.

¿Habrá lluvias en Yucatán?

Aunque el potencial de lluvia será bajo en la mayor parte del territorio yucateco, no se descartan chubascos puntuales en municipios del oriente del estado, así como lluvias ligeras aisladas en algunas zonas del centro de Yucatán.

A pesar de ello, las condiciones generales seguirán siendo de tiempo estable y cielo parcialmente despejado en gran parte de la entidad.

Vientos fuertes y oleaje en la costa yucateca

Procivy también advirtió sobre la presencia de viento moderado a fuerte durante este miércoles. Por la mañana predominarán vientos del sureste de 20 a 30 kilómetros por hora, mientras que por la tarde cambiarán al noreste y sureste, alcanzando rachas de entre 60 y 70 km/h en la costa y de 40 a 50 km/h en el interior del estado. En el litoral yucateco también se espera oleaje de entre 1.5 y 2 metros.

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Recomendaciones ante el calor extremo en Yucatán

Ante las altas temperaturas previstas para este miércoles, autoridades recomendaron mantenerse bien hidratado, evitar actividades al aire libre entre el mediodía y las 4 de la tarde, así como utilizar ropa ligera y de colores claros.

También exhortaron a no dejar personas ni mascotas dentro de vehículos y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ya que son los sectores más vulnerables ante las altas temperaturas.