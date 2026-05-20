Díaz-Canel reivindica el 20 de mayo como símbolo antimperialista en Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, compartió un mensaje en redes sociales con motivo del 20 de mayo, fecha que históricamente marca el nacimiento de la República de Cuba en 1902, aunque desde la visión oficial del Gobierno cubano también representa un periodo marcado por la influencia y presencia de Estados Unidos en la isla.

En su publicación, el mandatario afirmó que el significado de esa fecha puede resumirse en conceptos como “intervención, injerencia, despojo y frustración”, al considerar que el proceso histórico estuvo condicionado por intereses externos.

Noticia Destacada Mañanera de hoy 20 de mayo de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

Díaz-Canel señaló que uno de los efectos que dejó aquel periodo fue el fortalecimiento de un sentimiento antimperialista entre los cubanos, mismo que —según expuso— se ha mantenido y fortalecido a lo largo de generaciones posteriores.

Además, el presidente cubano hizo referencia a sectores críticos del Gobierno actual, al asegurar que existen grupos que buscan el retorno de una “república tutelada”, expresión utilizada por autoridades cubanas para referirse a etapas históricas de influencia extranjera sobre la política nacional.

Intervención, injerencia, despojo, frustración. Eso significa el 20 de mayo en la historia de #Cuba.



Solo una cosa hay que agradecer a ese día: haber sembrado en los cubanos de entonces un sentimiento antimperialista que cada generación posterior ha sentido profundizarse con… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 20, 2026

El mensaje concluyó con una defensa de la soberanía nacional y con la afirmación de que quienes respaldan posturas antimperialistas representan una mayoría dentro del país.

El 20 de mayo continúa siendo una fecha que genera distintas interpretaciones históricas dentro y fuera de Cuba. Mientras algunos sectores la consideran el inicio formal de la independencia cubana, otros sostienen que el proceso estuvo limitado por mecanismos de influencia extranjera como la Enmienda Platt, que otorgó a Estados Unidos facultades de intervención en asuntos de la isla durante los primeros años de la República.

La publicación del mandatario reavivó nuevamente el debate histórico y político sobre el significado de esta fecha para la identidad y la soberanía cubana.