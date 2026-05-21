¿Por qué dicen “la copa no se toca” en el futbol? El origen de la famosa superstición

En el futbol existen rituales y supersticiones que se han mantenido durante décadas, pero pocas son tan conocidas como la famosa frase “la copa no se toca”. Esta tradición aparece cada vez que dos equipos disputan una final y el trofeo es colocado frente a los jugadores durante las fotografías oficiales.

La idea detrás de esta costumbre es simple: el trofeo solo debe ser levantado por el verdadero campeón al finalizar el partido. Por ello, muchos futbolistas y entrenadores prefieren mantener distancia y evitar tocar la copa antes del encuentro para no “adelantarse” al resultado.

Noticia Destacada Televisa vence a TV Azteca en rating durante las Semifinales entre Pumas y Pachuca

Con el paso de los años, la frase “la copa se respeta” también comenzó a utilizarse como una muestra simbólica de respeto hacia el rival y hacia el campeonato que está en disputa. En finales internacionales, torneos continentales y hasta en la Liga MX, es común ver a capitanes posar con las manos atrás o alejados del trofeo.

Las supersticiones siempre han tenido un lugar especial dentro del futbol. Hay jugadores que usan las mismas espinilleras, escuchan cierta música antes de salir al campo o entran primero con el pie derecho. En ese contexto, evitar tocar la copa se convirtió en otra de las famosas cábalas del deporte.

En el media day de Pumas vs Cruz Azul, Nathan Silva tocó el trofeo previo a la final de Ida, del clausura 2026.

Uno de los ejemplos más recordados ocurrió en la final de la UEFA Champions League Final 2005. Jugadores del AC Milan posaron tocando el trofeo antes de enfrentar al Liverpool FC. Aunque el equipo italiano ganaba 3-0, terminó perdiendo en penales en una remontada histórica.

Aunque no existe ninguna evidencia real de que tocar el trofeo provoque derrotas, la tradición sigue viva y forma parte de la cultura emocional del futbol moderno.