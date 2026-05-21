Chicharito Hernández critica la mentalidad mexicana rumbo al Mundial 2026

Javier “Chicharito” Hernández volvió a generar conversación fuera de las canchas luego de compartir su opinión sobre la mentalidad que existe en México alrededor del futbol y de la Selección Mexicana. El delantero consideró que en el país predominan las críticas y la envidia por encima del reconocimiento.

Durante una entrevista para FOX Deportes, el máximo goleador histórico del Tricolor reflexionó sobre las altas expectativas que suele tener la afición mexicana rumbo a competencias internacionales como el Mundial 2026, asegurando que muchas veces las emociones superan a la realidad deportiva.

El exjugador del Manchester United y del Real Madrid señaló que existe una contradicción constante entre las críticas y las exigencias hacia los futbolistas mexicanos. Según explicó, se cuestiona a los jugadores cuando hablan de objetivos grandes, pero al mismo tiempo se les exige competir por el campeonato mundial.

Para ejemplificarlo, Chicharito Hernández mencionó las recientes declaraciones del joven futbolista Gilberto Mora, quien expresó su deseo de ganar la Copa del Mundo con México. El delantero defendió esa mentalidad ambiciosa y lamentó que el jugador haya recibido comentarios negativos.

“Te critican por decir que quieres ganar el Mundial, pero después te exigen conseguirlo”, comentó el atacante, quien considera que este tipo de reacciones reflejan una cultura donde cuesta reconocer y valorar los logros ajenos

Además, Chicharito comparó la situación con países como Inglaterra, donde considera que las expectativas deportivas suelen estar más respaldadas por procesos futbolísticos y resultados internacionales.

El delantero también aseguró que, independientemente de los resultados que consiga el Tricolor, en México pocas veces se reconoce lo positivo. Incluso afirmó que “la envidia predomina” cuando alguien destaca o tiene éxito, aunque expresó su deseo de que esa mentalidad cambie con el paso del tiempo.

Actualmente, Javier Hernández continúa sin equipo tras su etapa con Chivas, aunque recientemente aseguró que no piensa retirarse y que espera regresar a las canchas a partir de julio de este año.