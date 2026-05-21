Atlas Galaviz quiere despedirse de la Olimpiada Nacional con medallas para Yucatán

El Candidato a Maestro (CM) Atlas Galaviz Medina tiene un objetivo en mente para la edición 2026 de la Olimpiada Nacional, disfrutar su última competencia dentro de este evento y ganar muchas medallas.

El ajedrecista quiere hacer su propia historia dentro de este deporte, tanto a nivel nacional como internacional, aunque sabe que la presión del apellido siempre lo tendrá, espera poder lograr su camino propio.

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“Llegué a esta competencia muy motivado y preparado, sobre todo que se que este año me despido a la Olimpiada Nacional por lo que planeo que me vaya muy bien, ya comenzamos fuerte y trataré de mantenerme en ese ritmo”, comentó al POR ESTO! en exclusiva Atlas.

Hablar de los Galaviz Medina es hacerlo de una de las familias más dominantes dentro del deporte ciencia en el Estado y en el país en los últimos años, destacando Sion que consiguió el año pasado el título de Gran Maestro.

“La verdad es que, si siento un poco de presión, tanto por lo que representa este deporte para Yucatán como el tener una familia de ajedrecistas, pero sé que tengo el nivel para que me vaya bien, trato de no presionarme, saldré a jugar y ganar partida a partida”.

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Para Atlas sus principales fortalezas las tiene en las modalidades de clásico, donde se juega a seis rondas en estilo suizo y el blitz, que es el más rápido de todos, con partidas de tres minutos con incremento de dos.

“Quisiera agarrar algunas medallas para Yucatán, para eso trabajé fuerte todo el año y luego ver que viene, ya tuve mi primera probada y te puedo decir que el nivel de todos está muy fuerte, no será nada sencillo ya que todos los competidores vienen bien entrenados y con ganas de ganar medallas”.