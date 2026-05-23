Trump pone en 50-50 acuerdo con Irán o nuevos ataques: decidirá tras reunión con negociadores

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las posibilidades de alcanzar un acuerdo con Irán o reanudar los ataques militares están divididas en un escenario de “50-50”, en medio de nuevas negociaciones diplomáticas para evitar una escalada en Medio Oriente.

En entrevista con Axios, Trump aseguró que se reunirá este sábado con negociadores estadounidenses, entre ellos Steve Witkoff y Jared Kushner, para revisar la última propuesta presentada por Teherán.

De acuerdo con el mandatario, la decisión sobre aceptar un acuerdo o retomar acciones militares podría tomarse el domingo.

El presidente sostuvo que su gobierno solo aceptará un pacto que considere favorable para Estados Unidos y sus aliados. También insistió en que Irán no debe contar con armas nucleares y que deberá entregar el uranio enriquecido que posee.

Trump evalúa acuerdo o ataques contra Irán

Trump planteó que el escenario se mantiene abierto entre una salida diplomática y una nueva ofensiva militar. Según dijo, dentro de su entorno hay voces que prefieren alcanzar un acuerdo, mientras otras impulsan la reanudación de la guerra.

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El mandatario afirmó que, si no hay pacto, Estados Unidos podría golpear a Irán con mayor fuerza. Sin embargo, también dejó abierta la posibilidad de firmar un acuerdo que, en su visión, limite el programa nuclear iraní y garantice condiciones estratégicas en la región.

La exigencia de Washington incluye que el estrecho de Ormuz permanezca abierto y sin cobros, un punto clave por su importancia para el comercio energético global.

Witkoff y Kushner revisarán la propuesta iraní

La reunión de este sábado será clave para definir el rumbo de la política estadounidense frente a Teherán. Trump escuchará a Steve Witkoff, Jared Kushner y otros integrantes de su equipo antes de tomar una decisión final.

Medios internacionales reportaron que también se prevén contactos con líderes árabes aliados de Washington, así como con países que han participado en gestiones diplomáticas, entre ellos Egipto, Pakistán y Turquía.

🚨 JUST IN:



​Donald Trump announced that the military strike planned for tomorrow against Iran has been postponed upon the request of Arab leaders. pic.twitter.com/bRBp0KlvpC — GBX (@GBX_Press) May 23, 2026

Pakistán busca mediar entre Estados Unidos e Irán

Una de las figuras centrales en los esfuerzos diplomáticos es Asim Munir, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Pakistán, quien viajó a Teherán para intentar acercar posiciones entre ambas partes.

Las conversaciones se mantienen en una fase delicada, con señales de avance, pero sin un acuerdo cerrado. Por ahora, Trump asegura que la decisión está dividida entre diplomacia o fuerza militar, mientras la región espera si Washington optará por negociar o escalar nuevamente el conflicto.

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