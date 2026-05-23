Enrique Inzunza confirma citatorio de la FGR y asegura que comparecerá sin usar fuero

El senador de Morena Enrique Inzunza Cázares informó que recibió un citatorio de la Fiscalía General de la República y aseguró que comparecerá personalmente ante la autoridad, luego de los señalamientos que lo han colocado en el centro de la discusión política.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el legislador sinaloense sostuvo que atenderá el llamado de la FGR de manera puntual y que asumirá su propia defensa jurídica. Inzunza afirmó que se presentará amparado en lo que llamó su probidad profesional y honradez personal.

El senador también señaló que no hará uso de la inmunidad procesal que le otorga su cargo, prevista en el artículo 111 de la Constitución, ni de la excepción contemplada en el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales para presentarse a la citación.

Enrique Inzunza dice que comparecerá personalmente ante la FGR

En su posicionamiento, Inzunza Cázares aseguró que acudirá a la Fiscalía como lo había sostenido desde el inicio del caso. El senador afirmó que será “abogado de sí mismo” y que responderá ante las instituciones correspondientes.

El legislador se describió como un hombre de leyes, de la República y de las instituciones, a las que dijo haber servido con honor y compromiso. Con ese mensaje, buscó enviar una señal de disposición ante el proceso abierto por la autoridad federal.

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Senador de Morena afirma que no usará inmunidad procesal

Uno de los puntos centrales del mensaje fue su decisión de no invocar la inmunidad procesal vinculada a su cargo como senador. Inzunza indicó que no se prevaldrá del artículo 111 constitucional, que establece el procedimiento para proceder penalmente contra ciertos servidores públicos.

También aseguró que no usará la excepción prevista en el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relacionada con las formas de comparecencia ante una citación.

Caso mantiene atención política en el Senado

El citatorio de la FGR ocurre en medio de la atención pública sobre Enrique Inzunza, quien en días recientes reapareció en Culiacán junto al senador Javier Corral, luego de varios días sin presentarse en sesiones legislativas.

El día de hoy, he recibido citación para comparecer ante la @FGRMexico.



Como lo aseguré desde un principio, atenderé personalmente y puntualmente dicho llamamiento. Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal.



Soy un hombre de la… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 23, 2026

Inzunza cerró su mensaje con una referencia a la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía nacional. Su comparecencia ante la FGR será clave para conocer el alcance de las indagatorias y la respuesta formal del legislador frente al caso.

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