Accidente en el puente Nizuc deja un lesionado y provoca intenso tráfico en Cancún

Aparatoso accidente de tránsito registrado la tarde de este sábado sobre la carretera federal, a la altura del kilómetro 23, antes del puente Nizuc, generó una importante movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones a la circulación en uno de los accesos más transitados de la Zona Hotelera de Cancún.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente fue reportado alrededor de las 16:40 horas a través del número de emergencias 911, lo que derivó en el despliegue de paramédicos, elementos de seguridad y personal de apoyo vial hacia el lugar de los hechos.

Al arribar al sitio, los cuerpos de rescate localizaron una camioneta Jeep de color negro con severos daños materiales, evidencia de la magnitud del impacto sufrido durante el percance.

La unidad permanecía sobre la vía mientras se realizaban las labores de atención y aseguramiento de la zona para evitar nuevos incidentes. Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a una persona que resultó lesionada como consecuencia del accidente.

Aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre la gravedad de sus lesiones, se confirmó que requirió asistencia médica en el lugar.

Las autoridades tampoco han informado si fue necesario su traslado a un hospital para una valoración más especializada. Mientras se desarrollaban las maniobras de rescate y retiro del vehículo siniestrado, elementos de tránsito implementaron medidas para agilizar la circulación y prevenir riesgos entre los automovilistas que transitaban por el área.

Sin embargo, la reducción de carriles y la presencia de unidades de emergencia ocasionaron una considerable carga vehicular, afectando tanto a residentes como a turistas que se dirigían hacia la Zona Hotelera o al Aeropuerto Internacional de Cancún.

Elementos de la Guardia Nacional y policías turísticos abanderaron la zona para evitar algún otro accidente en el lugar de los hechos hasta después de casi una hora que lograron liberar la vialidad y que el tráfico regresará a la normalidad.