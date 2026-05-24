VIDEO: Robert Morales rompe el cero con un cañonazo en la Final Pumas vs. Cruz Azul

El Estadio Olímpico Universitario vivió una auténtica explosión de emoción al minuto 30 de la Final del Clausura 2026, cuando Robert Morales apareció con un cañonazo que puso en ventaja a Pumas UNAM frente a Cruz Azul.

El delantero paraguayo encontró espacio fuera del área y no dudó en sacar un potente disparo que terminó incrustándose en la portería celeste. El arquero de La Máquina poco pudo hacer ante el cañonazo que desató la euforia total en Ciudad Universitaria.

Tras el gol de Robert Morales, el rugido de CU se hizo sentir de inmediato con miles de aficionados auriazules celebrando uno de los momentos más importantes del torneo. La tribuna universitaria explotó entre cánticos, abrazos y banderas que acompañaron el festejo del atacante paraguayo.

¡Se apareció una 'Pantera' en Ciudad Universitaria! 🐾



Primer gol en Liguilla de Robert Morales y en qué momento. 😱



Los aficionados de @PumasMX lo gritaron con todo.



Info: @osigs #LaFinalDeLaAfición | #ConMéxicoC26 | #FVuelta | #FVUNAMCAZ pic.twitter.com/If840ThWfK — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 25, 2026

Del otro lado, la afición de Cruz Azul quedó completamente inmóvil después del inesperado golpe recibido en una final que hasta ese momento se mantenía cerrada y llena de tensión.

El tanto no solo rompió el cero en el marcador, sino que también encendió todavía más el ambiente de la gran final del futbol mexicano. Con la ventaja parcial, Pumas tomó impulso anímico y comenzó a soñar seriamente con levantar el título del Clausura 2026 frente a su gente.

En un partido cargado de presión y emociones, Robert Morales apareció en el momento indicado para convertirse, hasta ahora, en el gran protagonista de una noche que podría quedar marcada en la historia reciente del conjunto universitario.