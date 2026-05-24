Incendio moviliza a cuerpos de emergencia y consume una carpintería en Felipe Carrillo Puerto

Un voraz incendio vino a reducir en cenizas una carpintería en la colonia Rafael E. Melgar y con la ayuda de los vecinos, bomberos y Protección Civil se logró controlar y apagar el fuego antes de que se propagar en alguna vivienda cerca del lugar.

Los hechos se registraron en la calle 49 entre la calle 46 y 48 de la colonia Rafael Melgar Bueno fue reportado un incendio en una carpintería, donde el fuego devoró en su totalidad dicho inmueble.

Al lugar hicieron acto de presencia elementos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos, quienes trataron de controlar y liquidar el fuego, pero para las llamas ya habían hecho lo suyo.

Noticia Destacada Sujeto alcoholizado agrede a su esposa en fraccionamiento Privadas Sacbé de Cancún

Hasta el momento se desconoce la causa real del incendio, aunque todo parece indicar que se trató de un corto en el circuito eléctrico que generó el incendio cuya cortina de humo alcanzó varios metros de altura, esa situación hizo que los vecinos se arremolinaran en la zona para tratar de ayudar para la sofocación del incendio.

Por lo que luego de varios minutos, tanto con el apoyo de los vecinos, bomberos y Protección Civil, se pudo liquidar el fuego en su totalidad, donde se observaron láminas carbonizadas y parte de la infraestructura de la carpintería.