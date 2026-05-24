Pablo Solari rompe la copa tras coronarse campeón con Spartak de Moscú

Una noche inolvidable vivió Pablo Solari en Rusia, aunque no solamente por el título conseguido con el Spartak de Moscú. El delantero argentino fue clave en la conquista de la Copa de Rusia, pero terminó robándose todas las miradas por un inesperado accidente durante la celebración.

El exfutbolista de Colo Colo abrió el marcador en la final frente al Krasnodar con un gol al minuto 35, encaminando a su equipo hacia el campeonato. Aunque el rival logró empatar en la segunda mitad, el Spartak terminó imponiéndose en la tanda de penales para quedarse con el trofeo.

Tras el silbatazo final comenzó la euforia entre jugadores y aficionados, y fue ahí donde ocurrió el momento más comentado de la jornada. En medio de los festejos, Pablo Solari tomó la copa para levantarla frente a todos, pero terminó rompiéndola accidentalmente ante la sorpresa general.

🚨 الأرجنتيني بابلو سولاري، لاعب سبارتاك موسكو، "يحطم" الكأس بالخطأ خلال الاحتفال بالفوز على كراسنودار في مباراة نهائية في دوري روسيا الممتاز! 🤦‍♂️ pic.twitter.com/kip5ilXoEM — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) May 24, 2026

El trofeo se desarmó en varios pedazos mientras el argentino celebraba, provocando reacciones de incredulidad y risas entre sus compañeros. Por algunos segundos, el delantero quedó completamente desconcertado antes de reaccionar con una carcajada al darse cuenta de lo sucedido.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde aficionados comenzaron a compartir el curioso momento protagonizado por el exjugador del Cacique. Muchos usuarios incluso compararon la escena con otros famosos accidentes ocurridos en celebraciones deportivas alrededor del mundo.

A pesar del incómodo chascarro, la jornada terminó siendo especial para Solari, quien sumó un nuevo campeonato en su carrera y volvió a destacar como una de las figuras ofensivas del Spartak de Moscú en una final llena de emociones.