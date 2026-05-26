Lo que no se vio en la Final entre Pumas y Cruz Azul | VIDEO

La Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul dejó una noche llena de emociones, polémicas y momentos que rápidamente se volvieron virales en redes sociales después de que La Máquina conquistara la ansiada décima estrella en Ciudad Universitaria.

Más allá del resultado en la cancha, distintos videos comenzaron a circular mostrando escenas intensas antes, durante y después del partido. Uno de los momentos más comentados ocurrió en las tribunas, donde algunos aficionados auriazules fueron captados aventando cerveza hacia seguidores cementeros en medio de la tensión por la final.

Las imágenes también mostraron el ambiente explosivo que se vivió en el Olímpico Universitario tras el silbatazo final. Jugadores de Cruz Azul celebraron efusivamente frente a la zona donde se ubica la barra de La Rebel, situación que encendió todavía más el ambiente entre ambas aficiones.

Mientras los celestes festejaban el campeonato, otros videos revelaron escenas de frustración entre seguidores universitarios. Algunos aficionados de Pumas fueron captados quemando playeras del equipo tras la dolorosa derrota en casa, reflejando la tristeza y enojo que dejó perder la final ante su máximo rival reciente.

Dentro del terreno de juego también hubo imágenes cargadas de sentimiento. Varios futbolistas universitarios terminaron entre lágrimas después de quedarse a segundos de llevar la serie al alargue y ver cómo el título terminaba en manos de Cruz Azul.

Las cámaras además captaron a elementos celestes celebrando con su afición, cantando y levantando el trofeo mientras el Olímpico Universitario se dividía entre la fiesta cementera y el silencio de gran parte de la tribuna auriazul.

En redes sociales, aficionados de ambos equipos convirtieron cada momento en tendencia. Desde memes y burlas hasta videos de los festejos y discusiones en las gradas, la Final del Clausura 2026 dejó postales que seguirán dando de qué hablar durante varios días.

Con la décima estrella ya en sus vitrinas, Cruz Azul celebró una de las noches más importantes de su historia reciente, mientras que Pumas tendrá que levantarse de un golpe que dejó no solo tristeza deportiva, sino también múltiples escenas virales que marcaron el cierre del torneo.