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Hecho vial en Campeche deja daños materiales

Choque en glorieta Colosio: conductora no respetó alto y golpeó a motociclista. Solo daños materiales, sin lesionados.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

28 de may de 2026

1 min

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Accidente en glorieta Colosio afecta tránsito vehicular
Accidente en glorieta Colosio afecta tránsito vehicular / Dismar Herrera

Daños materiales y afectaciones al tránsito, fue el saldo de un hecho vial registrado en la glorieta de la avenida Colosio, luego de que la conductora de un automóvil no respetó su alto chocando contra un motociclista que circulaba en preferencia.

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El hecho ocurrió en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas entre Colosio, donde la guiadora no hizo su alto. Tras el impacto, ambos involucrados permanecieron en el sitio mientras elementos policiacos acudieron para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y ordenar el retiro de las unidades, las cuales fueron movidas a un costado para evitar otro percance.

A pesar del choque, ninguno de los involucrados requirió asistencia médica, quedando el caso ante las autoridades para el deslinde de responsabilidades.

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