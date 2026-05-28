Hecho vial en Campeche deja daños materiales

Daños materiales y afectaciones al tránsito, fue el saldo de un hecho vial registrado en la glorieta de la avenida Colosio, luego de que la conductora de un automóvil no respetó su alto chocando contra un motociclista que circulaba en preferencia.

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El hecho ocurrió en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas entre Colosio, donde la guiadora no hizo su alto. Tras el impacto, ambos involucrados permanecieron en el sitio mientras elementos policiacos acudieron para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y ordenar el retiro de las unidades, las cuales fueron movidas a un costado para evitar otro percance.

A pesar del choque, ninguno de los involucrados requirió asistencia médica, quedando el caso ante las autoridades para el deslinde de responsabilidades.