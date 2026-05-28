Sheinbaum Pardo defiende reforma para anular elecciones por intervención extranjera: “Sí puede haber riesgo”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la reforma constitucional que permite anular elecciones cuando se acredite una intervención extranjera, al señalar que México sí puede enfrentar riesgos de injerencia externa en sus procesos democráticos.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que la discusión no busca beneficiar a Morena ni garantizar ventajas políticas para el oficialismo, como han señalado partidos de oposición, sino proteger la soberanía electoral del país.

Sheinbaum afirmó que todas las fuerzas políticas deberían coincidir en que las elecciones mexicanas deben ser decididas únicamente por la ciudadanía, sin financiamiento, presión o influencia de actores externos.

Sheinbaum afirma que sí existe riesgo de intervención extranjera

La presidenta aseguró que la posibilidad de injerencia externa en elecciones mexicanas no debe descartarse. Como ejemplo, mencionó el caso de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, organización que, según ha señalado su gobierno y el del expresidente Andrés Manuel López Obrador, recibió financiamiento de instituciones estadounidenses.

Sheinbaum sostuvo que ese tipo de recursos pueden tener impacto político si, de una u otra forma, terminan favoreciendo a un candidato, una candidata o una postura electoral.

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La mandataria insistió en que el objetivo de la reforma es evitar que intereses externos influyan en decisiones que corresponden exclusivamente al pueblo de México.

Reforma al artículo 41 genera críticas de la oposición

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren después de que el Congreso aprobó una modificación al artículo 41 de la Constitución para incluir la intervención extranjera como causal de nulidad de elecciones.

La reforma ha sido cuestionada por partidos de oposición, que acusan al oficialismo de intentar usar ese argumento para mantener ventajas políticas. Ante ello, Sheinbaum respondió que esa interpretación es falsa y afirmó que la defensa de la soberanía electoral debería ser un punto de acuerdo nacional.

La presidenta incluso señaló que votar en contra de una medida contra la injerencia extranjera podría interpretarse como una postura favorable a permitir ese tipo de intervención en procesos electorales.

Ley secundaria deberá definir cómo probar la injerencia

Aunque defendió la reforma constitucional, Sheinbaum reconoció que el principal reto será establecer reglas claras para acreditar cuándo realmente existió intervención extranjera.

La mandataria explicó que la legislación secundaria deberá precisar las características, elementos y pruebas necesarias para evitar interpretaciones subjetivas.

El propósito, dijo, es que la causal de nulidad no dependa de acusaciones generales, sino de hechos demostrables conforme a la ley.

#MañaneraDelPueblo. “Puede haber un riesgo de intervención extranjera en elecciones mexicanas”, advierte @Claudiashein . pic.twitter.com/BCr964fun8 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 28, 2026

Soberanía electoral, el eje del debate

Sheinbaum sostuvo que la reforma debe entenderse como una medida de protección a la soberanía nacional y al derecho de las y los mexicanos a decidir sus gobiernos sin presiones externas.

La presidenta afirmó que México puede mantener relaciones de cooperación con otros países, pero sin permitir que actores extranjeros participen en definiciones electorales internas.

Con esta postura, el Gobierno federal busca colocar la reforma como parte de una agenda de defensa de la soberanía, mientras la oposición mantiene sus reservas sobre los alcances y posibles usos políticos de la nueva causal de nulidad electoral.

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