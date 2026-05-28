Sismo de magnitud 4.7 se registra al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco

Un sismo de magnitud 4.7 se registró este jueves 28 de mayo de 2026 al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco, de acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Sismológico Nacional.

El movimiento telúrico ocurrió a las 10:18:14 horas y tuvo epicentro a 412 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta, en una zona marítima del Pacífico mexicano. El reporte indicó que el sismo se localizó en las coordenadas latitud 19.07 y longitud -108.81, con una profundidad de 10 kilómetros.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas lesionadas por este evento sísmico. Debido a la distancia del epicentro con respecto a la costa, el movimiento pudo no haber sido perceptible en varias zonas urbanas cercanas.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de magnitud 4.7?

El epicentro del sismo se ubicó en el Océano Pacífico, a más de 400 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco.

La profundidad fue estimada en 10 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo superficial. Sin embargo, al tratarse de un evento localizado lejos de tierra firme, las autoridades deberán confirmar si fue percibido en comunidades costeras de Jalisco, Nayarit o Colima.

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El Servicio Sismológico Nacional suele actualizar sus reportes conforme recibe más información de las estaciones de monitoreo, por lo que la magnitud o ubicación podrían ajustarse en las siguientes horas.

Autoridades llaman a mantenerse atentos a reportes oficiales

Aunque no se han informado afectaciones, las autoridades recomiendan mantenerse atentos únicamente a los canales oficiales y evitar difundir información no verificada.

SISMO Magnitud 4.7 Loc 412 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL 28/05/26 10:18:14 Lat 19.07 Lon -108.81 Pf 10 km pic.twitter.com/4vEZuhBmY5 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 28, 2026

Ante cualquier movimiento telúrico, Protección Civil sugiere revisar posibles daños en viviendas, ubicar rutas de evacuación, tener a la mano documentos importantes y contar con una mochila de emergencia.

México se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, por lo que los movimientos de baja y moderada magnitud son frecuentes en distintas regiones del país, especialmente en el Pacífico.

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