Pescadores denuncian presunto abuso policial durante revisión en zona costera de Tulum

Un grupo de pescadores locales denunció presuntos actos de abuso de autoridad y acoso por parte de elementos policiacos durante una revisión realizada en un filtro instalado en la zona costera de Tulum, a la altura de la base de la Policía Ejecutiva.

De acuerdo con los testimonios de los afectados, los hechos ocurrieron cuando regresaban de una jornada de pesca y fueron interceptados por policías que les marcaron el alto para inspeccionar la embarcación y el producto que transportaban. Los pescadores aseguraron ser originarios de Tulum y afirmaron que nunca antes habían sido tratados de la manera en que ocurrió durante este operativo.

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Según relataron, uno de los elementos se mostró agresivo al observar las cañas de pescar y los pescados que llevaban, argumentando presuntamente que la pesca en Tulum era ilegal. Los denunciantes señalaron que intentaron explicar que se trataba de una actividad realizada de manera habitual y que no se encontraban bajo los efectos del alcohol ni alterando el orden público.

Los pescadores también acusaron que durante el altercado uno de sus compañeros habría sido golpeado por un elemento policiaco, situación que generó molestia e indignación entre quienes presenciaron el hecho. Indicaron que el filtro operaba en la zona costera y cuestionaron la legalidad del mismo, al considerar que se trató de una revisión arbitraria.

Tras lo ocurrido, los afectados hicieron un llamado a las autoridades municipales y de seguridad para revisar la actuación de los policías involucrados y esclarecer los hechos. Hasta el momento no se ha emitido una postura oficial por parte de las corporaciones señaladas sobre esta denuncia ciudadana.