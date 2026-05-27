FIFA no pidió quitar el ajolote del Estadio Ciudad de México, aclara CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México salió a aclarar los rumores que circularon en redes sociales sobre una supuesta petición de la FIFA para retirar la escultura del ajolote ubicada en las inmediaciones del ahora llamado Estadio Ciudad de México, inmueble que será sede del Mundial 2026.

A través de un mensaje oficial, las autoridades capitalinas desmintieron categóricamente la información y aseguraron que no existe ninguna instrucción para remover, modificar o limitar la presencia de la figura que se ha convertido en uno de los elementos más representativos de la ciudad.

“El Gobierno de la Ciudad de México desmiente categóricamente la información que circula sobre la supuesta orden de la FIFA de retirar la escultura del ajolote”, señalaron las autoridades, luego de que distintas publicaciones generaran confusión entre aficionados y usuarios en redes sociales.

FALSO. El Gobierno de la Ciudad de México desmiente categóricamente la información que circula sobre la supuesta orden de la @fifacom_es

de retirar la escultura del ajolote en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.



No existe ninguna acción para retirarla, restringirla… pic.twitter.com/h09oNKkuqb — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) May 28, 2026

Además, el gobierno capitalino dejó claro que la escultura permanecerá en el lugar, pues forma parte de la identidad cultural y visual de la ciudad. También reiteró que no existe ninguna acción contemplada para alterar este símbolo urbano rumbo a la justa mundialista.

La polémica surgió después de versiones que afirmaban que la FIFA habría solicitado cambios en los alrededores del estadio por temas de imagen internacional previo al arranque del Mundial 2026. Sin embargo, la administración local aseguró que dicha versión es completamente falsa.

El ajolote, considerado uno de los animales más emblemáticos de México y especialmente de la capital del país, ha ganado gran relevancia en los últimos años como símbolo cultural, turístico y ambiental de la ciudad, por lo que su presencia en espacios públicos ha sido respaldada por distintos sectores.