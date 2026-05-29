Mohamed firma mural en Toluca y lanza advertencia rumbo a la Concachampions

La conexión entre Antonio Mohamed y la afición de Toluca volvió a quedar demostrada este viernes, cuando el entrenador argentino visitó el mural realizado en su honor en Santa Ana Tlapaltitlán. Durante el encuentro, el estratega convivió con seguidores escarlatas, firmó la obra y agradeció el respaldo que ha recibido desde su llegada al banquillo de los Diablos Rojos.

En medio del ambiente festivo, el técnico destacó la importancia de la afición en los logros recientes del equipo, al asegurar que la tribuna se ha convertido en el “jugador número doce”. Mohamed reconoció que el apoyo de los seguidores ha sido determinante para impulsar al plantel en los momentos más importantes de su gestión.

El argentino también aprovechó la ocasión para poner fin a las especulaciones sobre su futuro. Ante los rumores que lo colocaban en clubes como Boca Juniors, Cruz Azul o Monterrey, dejó claro que permanecerá en Toluca hasta cumplir su contrato, vigente hasta junio de 2027. Incluso aseguró que, si en algún momento decide dejar el banquillo escarlata, será únicamente para tomar un descanso de la actividad profesional.

Con la mira puesta en la recta final de la temporada, Mohamed reiteró que toda la atención del club está enfocada en la Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, torneo que representa una asignatura pendiente en su exitosa trayectoria. Por ello, explicó que durante las últimas semanas se administraron cuidadosamente las cargas de trabajo para llegar con el plantel en las mejores condiciones posibles.

La oportunidad de conquistar el título continental llegará este sábado 30 de mayo, cuando los Diablos Rojos reciban a Tigres en el Estadio Nemesio Diez. El encuentro añade un nuevo capítulo a una rivalidad que ha crecido recientemente, luego de que los mexiquenses superaran a los regiomontanos en la final de la Liga MX para conquistar el bicampeonato.

Mientras el equipo se concentra en el compromiso internacional, la directiva ya trabaja en la planificación del próximo semestre y en posibles incorporaciones para fortalecer la plantilla. La gestión de Mohamed atraviesa uno de sus mejores momentos, con varios títulos conquistados en poco más de un año y la posibilidad de seguir ampliando el palmarés de la institución.

Además, Toluca ya tiene otro desafío confirmado en el horizonte, pues disputará el trofeo Campeón de Campeones frente a Cruz Azul el próximo 25 de julio en California, un partido que mantendrá al conjunto escarlata bajo la exigencia de seguir compitiendo por más títulos.