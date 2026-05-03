América rescata polémico empate ante Pumas y se mantiene con vida en la Liguilla del Clausura 2026

Con un par de penales, un América alternativo rescató como local el empate 3-3 ante el superlíder del torneo: Pumas de la UNAM, este domingo en el estadio Banorte, en el partido de ida de su serie de cuartos de final del Clausura 2026 del futbol mexicano.

Diezmada por lesiones, llamados a selección mexicana, cargas de trabajo y bajas de juego, la escuadra americanista comandada por su director técnico André Jardine armó una alineación con cinco jugadores suplentes. Incluso, el entrenador brasileño dejó en la banca a los mediocampistas brasileños Raphael Veiga y Vinicius Lima.

En el transcurso del partido, el América perdió al lateral izquierdo colombiano Cristian Borja por una lesión de rodilla en el primer tiempo, y al central uruguayo Sebastián Cáceres por conmoción en la segunda mitad.

Noticia Destacada Inter de Milán conquista el Scudetto 21 de su historia en el Calcio italiano

Dirigidos por el mexicano Efraín Juárez, los felinos universitarios perdieron una ventaja de dos goles, pero extendieron a nueve su racha de partidos sin perder.

Juninho Vieira adelantó 1-0 a los Pumas con un disparo desde fuera del área al minuto 5. En su primer torneo en México, el delantero brasileño llegó a ocho goles con los felinos e igualó a su compañero paraguayo Robert Morales.

Las Águilas, que llegaron a la Liguilla en octavo lugar, emparejaron 1-1 al 13' con un tiro raso y cruzado de Isaías Violante dentro del área.

Al 44' Uriel Antuna hizo el 2-1 para los felinos al rematar una pelota rechazada por el portero Rodolfo Cota. Jordan Carrillo firmó el 3-1 al 52' con un tiro de media distancia ante la inmovilidad del arquero. El capitán Henry Martin acercó 3-2 al América con un penal cobrado por el centro al 78'.

Finaliza el partido en el Estadio Banorte. Nos vemos en los 90 minutos de la Vuelta. 🦅🔥@GNPSeguros#Viviresincreíble #GNP pic.twitter.com/wkTcFS5enu — Club América (@ClubAmerica) May 4, 2026

Martin consiguió un nuevo penal, y en esta ocasión, al 85', Alejandro Zendejas hizo el 3-3 con un cobro a la izquierda del guardameta costarricense Keylor Navas, que se lanzó al lado contrario.

Al rescatar el empate, el América solo quedó obligado a ganar el partido de vuelta por cualquier marcador el domingo de visita en el estadio Olímpico Universitario de la UNAM.