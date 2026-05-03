Liga de Comunicadores de Campeche define campeones en jornada histórica

En la final de la Liga de Comunicadores, los Cuervos alzaron la Copa de Campeón, mientras que Champagne consiguió la Recopa al vencer en penales a Piratas News.

En los partidos de campeonato, los cuatro equipos dieron lo mejor de sí en la cancha, sin embargo, desaprovechar oportunidades de gol fue la causa de sus derrotas. En esta ocasión, los Cuervos remontaron la desventaja inicial frente a La Barra.

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Con tenacidad y sin desesperarse, las aves negras lograron la hazaña y remontaron. En el segundo tiempo empataron el marcador, lo que cambió el ritmo del partido. Finalmente, los Cuervos anotaron el tercer gol a pocos minutos del silbatazo final, venciendo 3-2 y consiguiendo su primer campeonato en la Liga de Comunicadores.

En el partido de la Recopa, entre Champagne y Piratas News, el encuentro terminó 2-2 y se definió en tiros penales, donde los jugadores de Champagne no fallaron y alzaron el trofeo de Campeón de la Recopa.