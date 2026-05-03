Jauría provoca fuerte accidente de tránsito sobre la avenida Niños Héroes de Cancún

Aparatoso percance vehicular se registró sobre la avenida Niños Héroes, a escasos metros de la avenida Chac Mool, en las inmediaciones de la Supermanzana 220, luego de que el conductor de una camioneta Ford color blanco perdiera el control de la unidad al intentar esquivar una jauría que se encontraba sobre la vialidad, lo que provocó que terminara estrellándose contra un poste de telefonía.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba sobre dicha arteria cuando repentinamente varios canes invadieron el carril, obligándolo a realizar una maniobra brusca. Esto provocó que perdiera el control del volante y se impactara de frente contra un poste propiedad de Telmex, generando un fuerte estruendo que alertó a los vecinos de la zona.

Tras el impacto, habitantes de los alrededores salieron de sus domicilios para verificar lo ocurrido, encontrando la unidad severamente dañada en la parte frontal. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas de gravedad; sin embargo, los daños materiales fueron valuados en varios miles de pesos.

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Elementos de tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y coordinar las labores para retirar el vehículo siniestrado, el cual obstruía parcialmente la circulación. Asimismo, personal de la empresa de telecomunicaciones fue notificado para evaluar las afectaciones en el poste y evitar riesgos adicionales.

Vecinos de la Supermanzana 220 señalaron que no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo, ya que de manera constante una jauría de callejeros se agrupa en ese punto, invadiendo la vialidad y poniendo en riesgo a automovilistas y peatones. Indicaron que en repetidas ocasiones han solicitado la intervención de las autoridades correspondientes, sin que hasta el momento se haya dado una solución definitiva.

Ante esta situación, los habitantes hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales para atender la problemática de los animales en situación de calle, implementar medidas de control y garantizar la seguridad en la zona, a fin de evitar que se registren más accidentes como el ocurrido.