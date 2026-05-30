Catean presunto punto de venta de drogas en la zona norte de Campeche

Elementos ministeriales, con asistencia de efectivos militares, realizaron un cateo en la zona norte presuntamente ligado a la venta de sustancias, esto derivado a múltiples denuncias ciudadanas.

El hecho ocurrió en la calle Constitución entre Unión Obrera, donde elementos ministeriales cumplieron una orden de cateo en una casa utilizada como presunto punto de venta de drogas.

Ante esto, los uniformados cerraron el acceso a la arteria mientras los uniformados allanaron la casa. Durante dichas acciones se supo que la vivienda fue cateada hace algunos meses, derivado a que era usada como punto de venta de drogas. A pesar de ello, se activaron otras acciones contra los moradores.