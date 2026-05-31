Futsal en Campeche: Spartanos y Bicentenario imponen condiciones y lideran invictos en Santa Ana

Los equipos Spartanos y Bicentenario lideran la tabla general del Torneo 66 de la Liga de Futsal de Santa Ana al ocupar el primero y segundo lugar de la competencia, respectivamente. Aunque ambos conjuntos marchan invictos, una mejor diferencia de goles mantiene a la escuadra espartana en la cima del campeonato.

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Tras cinco jornadas disputadas, los Spartanos registran paso perfecto con cinco victorias consecutivas, sumando 36 goles a favor y 14 en contra, lo que les otorga una diferencia positiva de +22 anotaciones y un total de 15 puntos. Por su parte, el cuadro de Bicentenario también acumula cinco triunfos y 15 unidades; sin embargo, se ubica en el segundo puesto debido a sus 34 goles a favor y 16 en contra, registrando una diferencia de +18.

En lo que respecta al campeonato de goleo individual, la batalla se mantiene al rojo vivo. César Escalante y Gael Vela comparten la cima de la tabla de artilleros empatados con 11 anotaciones cada uno. Muy de cerca les sigue Danilo Herrera con 10 goles, mientras que Alex Quetz se mantiene en la pelea con 9 tantos.

Asimismo, Rubén Coyoc (del líder Spartanos) y Alexis Rosado (del sublíder Bicentenario) les pisan los talones a los punteros, encontrándose empatados de forma individual con 8 goles por cabeza en lo que va del torneo.

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JGH