Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Choque entre dos motociclistas en Playa del Carmen deja un herido de gravedad

Deportes

Futsal en Campeche: Spartanos y Bicentenario imponen condiciones y lideran invictos en Santa Ana

Spartanos y Bicentenario suman cinco victorias en cinco partidos y lideran invictos la Liga de Futsal de Santa Ana, mientras se intensifica la lucha por el goleo.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

31 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Spartanos y Bicentenario mantienen paso perfecto tras cinco jornadas.
Spartanos y Bicentenario mantienen paso perfecto tras cinco jornadas. / Especial

Los equipos Spartanos y Bicentenario lideran la tabla general del Torneo 66 de la Liga de Futsal de Santa Ana al ocupar el primero y segundo lugar de la competencia, respectivamente. Aunque ambos conjuntos marchan invictos, una mejor diferencia de goles mantiene a la escuadra espartana en la cima del campeonato.

México se mantiene invicto de cara al mundial 2026

Noticia Destacada

México vence a Australia y mantiene el invicto en 2026 rumbo al Mundial

Tras cinco jornadas disputadas, los Spartanos registran paso perfecto con cinco victorias consecutivas, sumando 36 goles a favor y 14 en contra, lo que les otorga una diferencia positiva de +22 anotaciones y un total de 15 puntos. Por su parte, el cuadro de Bicentenario también acumula cinco triunfos y 15 unidades; sin embargo, se ubica en el segundo puesto debido a sus 34 goles a favor y 16 en contra, registrando una diferencia de +18.

En lo que respecta al campeonato de goleo individual, la batalla se mantiene al rojo vivo. César Escalante y Gael Vela comparten la cima de la tabla de artilleros empatados con 11 anotaciones cada uno. Muy de cerca les sigue Danilo Herrera con 10 goles, mientras que Alex Quetz se mantiene en la pelea con 9 tantos.

Asimismo, Rubén Coyoc (del líder Spartanos) y Alexis Rosado (del sublíder Bicentenario) les pisan los talones a los punteros, encontrándose empatados de forma individual con 8 goles por cabeza en lo que va del torneo.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH

Te puede interesar