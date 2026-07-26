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Mercado de Hecelchakán opera entre sangre y pestilencia

Locatarios y ciudadanos exhortaron a las autoridades a no pasar por alto esta situación y actuar a la brevedad para garantizar condiciones adecuadas de higiene.

Por Erik Caamal

26 de jul de 2026

2 min

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La principal central de abastos de Hecelchakán emana “ríos” de sangre, y baños pestilentes
La principal central de abastos de Hecelchakán emana “ríos” de sangre, y baños pestilentes / Erik Caamal

Comerciantes y ciudadanos denunciaron las malas condiciones sanitarias que prevalecen en el mercado municipal “José del Carmen Ortegón”, donde los fuertes olores provocados por aguas estancadas y el abandono de los sanitarios podrían convertirse en un foco de infección.

De acuerdo con los denunciantes, uno de los sanitarios, ubicado a un costado de una rosticería de pollos, permanece en completo abandono, con acumulación de excremento y desechos, lo que genera una intensa pestilencia que afecta tanto a locatarios como a los visitantes que diariamente acuden al principal centro de abasto del municipio.

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Los comerciantes lamentaron que esta situación ofrezca una mala imagen del mercado, además de representar un riesgo para la salud pública, ya que numerosas personas acuden al lugar para adquirir alimentos y deben soportar condiciones insalubres.

Ante ello, hicieron un llamado a las autoridades municipales y al Sector Salud para que realicen una inspección, verifiquen las condiciones del inmueble y emprendan acciones de limpieza, mantenimiento y saneamiento que permitan evitar riesgos sanitarios o un posible brote epidemiológico. Asimismo, solicitaron que, como medida inmediata, el área sea encalada para disminuir los malos olores y reducir los riesgos de contaminación.

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Por su parte, el ciudadano Luis Javier Moreno Díaz manifestó su inconformidad al señalar que esta problemática persiste desde hace tiempo sin que exista una intervención por parte de las autoridades competentes.

Indicó que, además del riesgo sanitario, el deterioro de las instalaciones y los malos olores afectan la imagen del mercado municipal y del centro de la ciudad.

Finalmente, locatarios y ciudadanos exhortaron a las autoridades a no pasar por alto esta situación y actuar a la brevedad para garantizar condiciones adecuadas de higiene, salubridad y seguridad para comerciantes y consumidores.

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