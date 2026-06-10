México recibe a canciller de Sudáfrica previo al Mundial 2026: recuerdan inauguración de 2010

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, recibió en la sede de la Cancillería al ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, Ronald Lamola, quien visita México en el marco del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026.

El encuentro ocurrió un día antes de la inauguración del torneo, que tendrá como partido inicial el duelo entre México y Sudáfrica.

La visita diplomática fue presentada por Velasco como un gesto de reciprocidad histórica, debido a que en 2010 la selección mexicana fue recibida por Sudáfrica en el juego inaugural de aquel Mundial.

¿Qué dijo Roberto Velasco sobre la visita de Ronald Lamola?

A través de su cuenta de X, Roberto Velasco informó que recibió a Ronald Lamola en la Secretaría de Relaciones Exteriores y destacó el simbolismo del encuentro previo al inicio del Mundial 2026.

El canciller mexicano recordó que hace 16 años Sudáfrica inauguró su Copa del Mundo con un partido ante México. Ahora, México abrirá el Mundial norteamericano con Sudáfrica como rival en el primer encuentro del torneo.

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Velasco señaló que aquel gesto encuentra ahora “el camino de regreso”, en referencia al vínculo deportivo y diplomático entre ambos países.

¿Por qué México y Sudáfrica abren el Mundial 2026?

México y Sudáfrica protagonizarán el partido inaugural del Mundial 2026, lo que revive el antecedente de 2010, cuando ambas selecciones también disputaron el primer juego de la Copa del Mundo organizada por Sudáfrica.

La Secretaría de Relaciones Exteriores ya había destacado la visita de selecciones africanas a México como parte de una nueva etapa de vinculación con África, región que la Cancillería considera estratégica y de crecimiento dinámico.

¿Qué representa el Mundial 2026 para México?

El Mundial 2026 marcará la tercera ocasión en que México será anfitrión de una Copa del Mundo, después de las ediciones de 1970 y 1986. Con ello, el país se convertirá en el primero en recibir tres veces el torneo.

Recibí en la @SRE_mx al ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, @RonaldLamola, quien visita nuestro país en el marco de la Copa del Mundo 2026 que arranca el día de mañana.



Recordamos que en 2010, Sudáfrica abrió su Mundial recibiendo a México en el… pic.twitter.com/xukoG6kPVL — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) June 10, 2026

En su mensaje, Velasco afirmó que la fiesta mundialista pertenece a México y a sus múltiples pueblos, al tiempo que vinculó esa diversidad con la historia y complejidad cultural de los pueblos sudafricanos.

El arranque del Mundial también funcionará como una vitrina diplomática para México, que recibirá a delegaciones, aficionados y representantes internacionales durante las próximas semanas.

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