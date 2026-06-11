Mundial 2026: México rompe maldición e impone récords que hacen temblar hasta a los más grandes

La victoria de México 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 no solo representa una valiosa victoria de cara al objetivo de clasificar a la siguiente ronda, también despierta la ilusión de una afición que sufría de incertidumbre previamente al debut, pero además rompe con una maldición que acompañó al Tricolor en siete Mundiales.

El equipo de Javier Aguirre rompió una racha negativa que arrastró por siete mundiales. En siete juegos inaugurales que había disputado México no había ganado uno solo: perdió cinco y empató 2, pero “el octavo fue la vencida”, este jueves 11 de junio de 2026 por fin ganó un partido inaugural.

El récord que hace temblar a los más grandes del fútbol, también tiene sabor mexicano

Francisco Guillermo Ochoa Magaña, el eterno portero de la Selección Mexicana impuso un récord nunca antes visto. Memo Es el primer futbolista en disputar seis Mundiales de la FIFA, y aunque no jugó en el primer partido, su presencia es más que suficiente para impregnar de sabor mexicano la historia de la Copa del Mundo.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo también llegarán a esa marca en los próximos días cuando les toque debutar en el Mundial 2026, pero por hoy Memo Ochoa es el único que puede presumir la marca.

Otro récord de “velocidad” para México, con licencia “naturalizada”

Julián Quiñones, colombiano naturalizado mexicano desde 2023, también impuso una marca al anotar al minuto 9. Su gol tempranero se convirtió en el tercer tanto más rápido de México en un Mundial. Luis Flores contra Paraguay en 1986, anotó en el minuto 3; mientras que Rafael Márquez clavó ante Argentina en 2006 al minuto 8’.

Para Raúl Jiménez, el debut en el Mundial 2026 también representa una marca personal, pues por fin pudo hacer una anotación en un Mundial. Había estado presente en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 pero no había tenido la fortuna de marcar. Hoy tenía muchas razones para llorar.

Así, el debut de México quedará en el recuerdo de los amantes del fútbol, los libros de la historia y en el corazón de los afortunados que estuvieron presentes en el juego inaugural del Mundial 2026.

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