Shakira lanza un emotivo mensaje de paz tras inauguración del Mundial 2026

Shakira ha conmovido a millones de personas tras su gran participación en la inauguración del Mundial 2026. La cantante lanzó un emotivo mensaje minutos después de hacer vibrar el Estadio Ciudad de México durante la ceremonia que marcó el inició de la justa deportiva futbolística.

Durante la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la estrella colombiana utilizó sus plataformas oficiales para emitir un poderoso y emotivo manifiesto enfocado en la unión global, la paz y el futuro de las infancias vulnerables. Palabras que se han vuelto virales en redes sociales.

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¿Cuál fue el mensaje de Shakira tras la inauguración del Mundial 2026?

La barranquillera, quien inauguró el torneo interpretando "Dai Dai", junto al nigeriano Burna Boy, aprovechó el foco internacional para ir más allá del espectáculo. En un momento de crecientes tensiones geopolíticas, la artista hizo un llamado para recordar el propósito de este tipo de encuentros, insistiendo en la necesidad de tender puentes en la sociedad.

"Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo. Y, sobre todo, que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida", expresó Shakira en su mensaje.

Shakira lanza mensaje de paz tras su show en del Mundial 2026. / Instagram: shakira

Con este pronunciamiento, la artista puso el foco sobre las nuevas generaciones, argumentando que la niñez debe situarse en el centro de la conversación. De acuerdo con personas cercanas a su equipo, Shakira busca capitalizar el impacto mediático del torneo para asegurar un legado humanitario que permanezca mucho tiempo después.

Esto se ve reflejado en su vinculación directamente el lanzamiento y promoción de "Dai Dai" con una ambiciosa iniciativa social. La meta anunciada busca recaudar 100 millones de dólares destinados a garantizar el acceso a la educación de calidad y al deporte para niños y niñas en situaciones de extrema vulnerabilidad.

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