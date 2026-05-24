Yucateco Julio Macosay conquista bronce en Olimpiada Nacional de Ajedrez

Con tan solo 10 años y un futuro brillante dentro del ajedrez, el yucateco Julio Macosay se colgó su primera medalla en la Olimpiada Nacional al colgarse el bronce en la modalidad Clásica de la categoría Sub12 varonil.

“Estoy contento por la medalla obtenida, aunque no satisfecho, la verdad es que fue un torneo muy duro, la última partida se me complicó y perdí pero gracias a Dios por los desempate agarré medalla”, dijo en exclusiva al POR ESTO!

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El boxito llegó a la última partida en el primer lugar pero la juventud le cobró factura lo que le costó el oro, pero le alcanzó para lograr el tercer lugar.

“La verdad es que confundí a la hora de mover una pieza lo que me dejó una mala estructura, tuve que sacrificar un peón de calidad en busca de acomodarme y no funcionó y terminé cayendo”.

Sin embargo él, al igual que todo la delegación yucateco tendrá otras oportunidades de conseguir preseas con el comienzo de las tres modalidades de rápidas.

“Me gusta jugar rápidas y me siento preparado, me agrada el ritmo porque es calcular pero también la intuición”.

Por último mencionó que el blitz, el cual se juega a ritmo de tres minutos más dos segundos de incremento por movimiento, es el que más le gusta.

“Desde la primera ronda todos los rivales han sido duros y ninguno fue para acabar rápido, todos jugaban muy bien”.