Jürgen Klopp critica el México vs Sudáfrica y asegura que no fue un partido de primer nivel

El inicio de la Copa del Mundo 2026 dejó opiniones divididas entre aficionados y especialistas. Una de las más llamativas fue la de Jürgen Klopp, quien presenció el encuentro entre México y Sudáfrica y no ocultó su inconformidad con el desempeño mostrado por ambas selecciones.

El ex entrenador del Liverpool asistió al Estadio Ciudad de México como parte de su nueva faceta como analista de televisión para la cadena alemana ZDF. Desde ese escenario, el actual director global de futbol de Red Bull evaluó el primer partido del torneo y fue contundente en sus comentarios.

Aunque la Selección Mexicana consiguió una victoria por 2-0 gracias a las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, Klopp consideró que el espectáculo futbolístico estuvo lejos de cumplir con las expectativas de una inauguración mundialista. Para el alemán, el encuentro estuvo marcado por errores tácticos, interrupciones constantes y una falta de claridad en el juego de ambos equipos.

El estratega señaló que una de las situaciones que mejor reflejó el desarrollo del partido fue la forma en que los equipos gestionaron los espacios en el terreno de juego. Según explicó, la línea defensiva permaneció demasiado retrasada incluso cuando existía superioridad numérica, una situación que calificó como un problema recurrente durante todo el encuentro.

“Fue simplemente una mala táctica. Ninguno de los dos equipos jugó bien”, expresó Klopp durante la transmisión del partido, donde también cuestionó que Sudáfrica no lograra sacar provecho de las circunstancias favorables que tuvo durante algunos lapsos del encuentro.

El alemán fue más allá al asegurar que el choque inaugural no alcanzó el nivel que normalmente se espera en una Copa del Mundo, pese a la importancia histórica que representa esta edición celebrada en México, Estados Unidos y Canadá.

Las críticas de Klopp fueron respaldadas por el ex seleccionado alemán Christoph Kramer, quien también participó en la cobertura televisiva. El campeón del mundo en 2014 reconoció que esperaba un duelo más intenso y competitivo, pero terminó decepcionado por el ritmo y la falta de duelos que caracterizaron gran parte del compromiso.

A pesar de los cuestionamientos, la realidad deportiva favorece al conjunto dirigido por Javier Aguirre, que arrancó el torneo con tres puntos y tomó una posición favorable en el Grupo A. Sin embargo, las declaraciones de Klopp ya se convirtieron en uno de los primeros debates del Mundial 2026, apenas unas horas después de que rodó el balón por primera vez.