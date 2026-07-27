Lengua maya en riesgo de extinción: Campeche pierde casi 12 mil hablantes en la última década

Cada vez son menos las voces que saludan con un ba’ax ka wa’alik o que conservan vivo el maaya t’aan, la lengua ancestral que durante siglos ha dado identidad a la Península de Yucatán. En Campeche, el idioma maya enfrenta un riesgo cada vez mayor de desaparecer ante la falta de relevo generacional, pues en la última década se han perdido aproximadamente 11 mil 942 maya hablantes y, de mantenerse la tendencia, para 2030 desaparecerían otros 5 mil 256.

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Los datos de los Censos de Población y Vivienda y del estudio “México, ¿cómo vamos?”, elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, muestran un panorama preocupante: la mayor parte de las y los campechanos que aún hablan la lengua maya son personas adultas mayores, mientras que el grupo más reducido corresponde a niños y adolescentes, evidencia de que las nuevas generaciones ya no están heredando uno de los patrimonios culturales más importantes del Estado.

En 2015, México registraba 859 mil 607 personas hablantes de maya. De ellas, 565 mil 067 vivían en Yucatán, equivalente al 65.7 por ciento; 204 mil 761 en Quintana Roo, es decir, el 23.8 por ciento; y 76 mil 826 en Campeche, equivalente al 8.9 por ciento. En conjunto, el 98.5 por ciento de la población maya hablante se concentraba en la Península de Yucatán, mientras que el resto de las entidades, con excepción de Sinaloa, donde no se registraban hablantes, reunía apenas el 1.5 por ciento.

Ese mismo año, 808 mil 649 personas también hablaban español, mientras que 35 mil 184 únicamente se comunicaban en maya. No obstante, la distribución por edades ya anticipaba el problema: 83 mil 621 personas de entre 3 y 14 años hablaban la lengua; 113 mil 661 de 15 a 24 años; 138 mil 059 de 25 a 34 años; 286 mil 375 de 35 a 54 años; y 237 mil 891 de 55 años y más.

Para 2020, Campeche contabilizó 70 mil 603 personas hablantes de maya, lo que representó cerca del 10.4 por ciento de una población estatal de 928 mil 363 habitantes. En apenas cinco años desaparecieron 6 mil 223 hablantes, una reducción del 8.1 por ciento.

Si esa tendencia hubiera continuado, entre 2020 y 2025 se habrían perdido otras 5 mil 719 personas, por lo que actualmente habría alrededor de 64 mil 884 hablantes. En total, la entidad habría perdido aproximadamente 11 mil 942 maya hablantes en la última década. De no emprenderse acciones urgentes para rescatar y promover esta lengua originaria, para 2030 la cifra descendería a 59 mil 628 personas, tras la pérdida de otros 5 mil 256 hablantes.

Actualmente, el idioma maya predomina en los 13 municipios de Campeche, con mayor presencia en Hopelchén, Calkiní y Hecelchakán, además de numerosas comunidades rurales. Ocho de cada 10 hablantes de lengua indígena utilizan el maya, que continúa siendo la lengua originaria más hablada en el Estado.

Conocida por sus hablantes como maaya t’aan, “la lengua del pueblo maya”, esta es la segunda agrupación lingüística más hablada de México, después del náhuatl. Sus hablantes se autodenominan maya’ winik, “hombre maya”. Sin políticas efectivas que impulsen su transmisión entre niñas, niños y jóvenes, el idioma corre el riesgo de quedar únicamente en la memoria de quienes hoy lo conservan como herencia de sus abuelos.

JGH