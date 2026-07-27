Petróleo se desploma tras pausa entre Estados Unidos e Irán: WTI pierde casi 7% y baja de 84 dólares

Los precios internacionales del petróleo registraron una fuerte caída este lunes 27 de julio, después de que Estados Unidos e Irán suspendieron temporalmente sus ataques y abrieron una nueva posibilidad para alcanzar una salida diplomática al conflicto en Medio Oriente.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, descendió alrededor de 6.9 por ciento y se ubicó cerca de los 83.18 dólares por barril durante la jornada. Por su parte, el Brent, utilizado como referencia internacional, cayó 7.3 por ciento, hasta aproximadamente 89.68 dólares. Ambos contratos tocaron sus niveles más bajos desde el 20 de julio.

La baja respondió a una disminución de la prima de riesgo que los mercados habían incorporado por los ataques, la reducción del tráfico petrolero y la posibilidad de mayores interrupciones en el Estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de energía.

¿Por qué bajaron los precios del petróleo este lunes?

Estados Unidos detuvo durante el fin de semana su campaña de bombardeos contra Irán, mientras Teherán también suspendió sus acciones de respuesta. La pausa elevó las expectativas de que ambos gobiernos retomen las negociaciones y eviten una nueva escalada militar.

La medida no constituye todavía un acuerdo de paz definitivo. Irán incluso ha rechazado que exista un alto al fuego formal, por lo que los analistas mantienen cautela ante la posibilidad de que los ataques se reanuden.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que decidió otorgar más espacio a la vía diplomática, pero advirtió que podría ordenar nuevas acciones militares si las conversaciones no producen resultados.

Brent había superado los 100 dólares por barril

La caída contrasta con el comportamiento de la semana anterior, cuando el Brent alcanzó brevemente los 102 dólares por barril ante el temor de afectaciones prolongadas al suministro de crudo.

Los ataques en el Golfo Pérsico y el Mar Rojo habían complicado las rutas de transporte por los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb. La tensión también afectó los embarques de Arabia Saudita, uno de los principales productores y exportadores del mundo.

El WTI llegó a superar los 92 dólares el viernes, antes de bajar hasta la zona de los 84 dólares tras conocerse la suspensión de los ataques.

¿El petróleo seguirá bajando de precio?

La evolución dependerá del resultado de las negociaciones y de la posibilidad de normalizar la navegación por el Estrecho de Ormuz.

Oil tumbles below $90 after pause in fighting between the US and Iran but experts still fear rates hike https://t.co/KHA8Nhur9v — Daily Mail US (@Daily_MailUS) July 27, 2026

Una solución diplomática reduciría los riesgos de desabasto y permitiría aumentar gradualmente el tránsito de buques petroleros. Sin embargo, las compañías navieras todavía deben considerar los costos de seguros, la seguridad de las tripulaciones y la posibilidad de nuevos ataques.

Los mercados también estarán atentos a la reunión entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prevista en Washington. Israel ha respaldado las gestiones diplomáticas estadounidenses, aunque la situación regional continúa inestable.

Por ahora, la caída representa un alivio frente al repunte reciente de los energéticos, pero no garantiza que los precios permanezcan bajos. Una ruptura de las conversaciones podría devolver rápidamente la presión alcista al mercado petrolero.

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