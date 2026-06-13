Catar logra su primer punto histórico en un Mundial con empate agónico ante Suiza

Con el entrenador español Julen Lopetegui a los mandos, Catar consiguió el primer punto de su historia en un Mundial al empatar en el descuento final 1-1 ante Suiza, este sábado en San Francisco, en un Grupo B que queda totalmente igualado.

Los suizos creían tener el triunfo en su mano, después de mantener casi todo el partido la ventaja que había logrado de penal con Breel Embolo en el minuto 17', pero un autogol de Miro Muheim en el 90+4 dejó el pulso en tablas.

El tanto catarí se atribuyó primero a un cabezazo de Boualem Khoukhi, pero posteriormente la FIFA rectificó y le dio la autoría al defensor suizo, que pugnó con el delantero asiático en un centro desde la izquierda.

Todo está completamente abierto en el Grupo B después de su primera jornada, donde los cuatro equipos están igualados, ya que la coanfitriona Canadá y Bosnia-Herzegovina también registraron un empate 1-1 en su duelo del viernes en Toronto.

Hace cuatro años, Catar había vivido su primera participación mundialista como anfitrión, pero perdió los tres partidos que disputó. Por ello, es la primera vez que no sale derrotado de un duelo del torneo supremo del fútbol.

¡GOOOOL DE CATAR! ¡GOOOL DE CATAR EN EL AGREGADO! 🇶🇦⚽😭



Catar acaba de hacer historia. ¡Suman su primer punto en un Mundial! #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/SRChtSUSrk — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 13, 2026

Este empate agónico permite a Lopetegui estrenarse con buen sabor como seleccionador en un Mundial, ocho años después de su rocambolesca destitución como entrenador de España en vísperas del debut de la Roja en Rusia 2018, después de que se conociera que había fichado por el Real Madrid para después del torneo.

"Estoy muy orgulloso de este equipo. Incluso si no hubiéramos marcado ese gol, ya estaba orgulloso por su mentalidad y su disciplina. Pero hemos conseguido ese gol, que es ya histórico", celebró el técnico vasco de 59 años.

Suiza se había adelantado gracias a la seguridad de Embolo en el 17', transformando el primer penal pitado a favor de Suiza en un Mundial en toda su historia y la primera pena máxima de esta edición. Su arquero Gregor Kobel había frustrado dos grandes ocasiones del atacante catarí Edmilson Junior, pero se convirtió en estatua de sal cuando Khoukhi voló para rematar de cabeza un centro de Homam Al Amim en el 90+4, para el 1-1 definitivo.