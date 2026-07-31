Sedena se deslinda de escuelas militarizadas privadas y advierte sanciones por uso de uniformes

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aclaró que la dependencia no mantiene vínculos operativos, académicos ni administrativos con las escuelas privadas que ofrecen modelos educativos denominados “militarizados”.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 31 de julio, el general explicó que la Secretaría de la Defensa Nacional dejó de tener facultades para supervisar estos planteles desde 2008, cuando fueron derogadas las disposiciones que regulaban esa participación.

Trevilla señaló que la relación se remontaba a 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el Gobierno federal encargó a la entonces Secretaría de la Defensa revisar programas impartidos por instituciones que adoptaban esquemas de disciplina militar.

Sin embargo, insistió en que actualmente estas escuelas funcionan de manera independiente y no forman parte del Sistema Educativo Militar, destinado a la formación profesional de integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

¿La Sedena supervisa las escuelas militarizadas privadas?

El titular de la Defensa respondió que la dependencia no tiene responsabilidad sobre la organización, métodos disciplinarios, personal o planes de estudio de esos centros educativos.

Por lo tanto, el uso del término “militarizado” en el nombre de una institución no significa que cuente con reconocimiento, autorización o respaldo de las Fuerzas Armadas.

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La regulación educativa corresponde a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades estatales, que deben verificar los permisos, la validez de los estudios y el cumplimiento de las normas de protección a niñas, niños y adolescentes.

¿Por qué pueden sancionar a estas escuelas?

Aunque la Sedena no supervisa su funcionamiento, Trevilla manifestó preocupación por planteles que utilizan uniformes, insignias, escudos, grados o logotipos similares a los de las Fuerzas Armadas.

La legislación establece que los uniformes, divisas e insignias del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional son de uso exclusivo y no pueden ser empleados por personas o instituciones ajenas sin autorización.

El Código Penal Federal contempla penas de cinco a 12 años de prisión y multas para quien fabrique o falsifique uniformes, credenciales, escudos y otros distintivos de instituciones militares o de seguridad pública. También sanciona la posesión, distribución y utilización de piezas falsificadas o semejantes bajo determinadas circunstancias.

#MañaneraDelPueblo. Desde 2008 se derogaron las disposiciones que permitían las llamadas “escuelas militarizadas” afirma el general Ricardo Trevilla, titular de @Defensamx1 pic.twitter.com/lHOywW7nr0 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 31, 2026

Sedena detectó uniformes similares en una escuela de Puebla

Trevilla informó que la dependencia detectó en Puebla un plantel cuyos alumnos utilizaban uniformes prácticamente idénticos a los portados por cadetes militares.

La Secretaría envió un oficio a la institución para advertirle sobre la posible infracción y ofrecer orientación para modificar la indumentaria y los distintivos.

El general señaló que podrán iniciarse acciones legales cuando las escuelas no atiendan los requerimientos o utilicen símbolos reservados a las Fuerzas Armadas. No precisó si el plantel de Puebla ya enfrenta una denuncia penal ni qué sanción concreta podría imponerse.

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