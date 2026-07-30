Balean predio en El Jobal; Ciudad del Carmen suma dos ataques armados en menos de 24 horas

Carmen registró un segundo ataque armado en menos de 24 horas, luego de que durante la madrugada de este jueves se reportaran detonaciones de arma de fuego contra un domicilio en el poblado Abelardo Rodríguez "El Jobal". El hecho ocurrió horas después del homicidio de un hombre en la colonia Tila, lo que volvió a movilizar a las autoridades ante la violencia registrada en el municipio.

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De acuerdo con información de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), el reporte por disparos contra la vivienda se recibió durante la madrugada del 30 de julio. En respuesta, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar como primeros respondientes, aseguraron el perímetro y realizaron la inspección inicial de la escena.

Durante las diligencias, los agentes localizaron múltiples impactos de arma de fuego en el inmueble, además de diversos indicios balísticos en las inmediaciones. La corporación confirmó que el ataque no dejó personas lesionadas y que los daños se limitaron a la vivienda.

Posteriormente, el sitio quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), instancia que abrió la carpeta de investigación correspondiente. Personal ministerial y de servicios periciales realizará las diligencias para esclarecer los hechos, establecer el móvil de la agresión e identificar a los responsables.

Este nuevo hecho violento ocurrió menos de 24 horas después de otro ataque armado registrado alrededor de las 16:00 horas del miércoles en la colonia Tila, también en Ciudad del Carmen. En ese caso, una intensa movilización de corporaciones de seguridad y personal ministerial se registró tras el reporte de una agresión armada que cobró la vida de un hombre en el estacionamiento de una tienda de conveniencia Oxxo, ubicada sobre la calle 35, esquina con la 42.

Con ambos casos, Ciudad del Carmen acumuló dos ataques armados en un lapso menor a un día. Mientras el primero dejó una víctima mortal, el segundo ocasionó únicamente daños materiales en un domicilio. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar si existe alguna relación entre ambos hechos o si corresponden a eventos distintos.

JGH