Diputados piden investigar destino de mil 482 millones de pesos no ejercidos en Campeche

Diputados integrantes de las comisiones de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Económico del Congreso del Estado señalaron que debe investigarse el destino de los mil 482 millones de pesos del presupuesto estatal que no fueron ejercidos durante 2024, y consideraron que, en caso de existir irregularidades, la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam) deberá presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

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El presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, Paul Arce Ontiveros, aclaró que la aprobación o rechazo de las cuentas públicas por parte del Congreso no determina el curso de las observaciones emitidas por la Asecam, ya que la votación únicamente califica el trabajo realizado por el órgano fiscalizador y el procedimiento de revisión aplicado a las dependencias y entes públicos.

Entre las observaciones más relevantes, el legislador mencionó presuntas inconsistencias en la Secretaría de Obras Públicas, donde se detectó el uso de adjudicaciones directas en casos donde, de acuerdo con la normatividad, debieron realizarse licitaciones públicas o invitaciones restringidas.

Asimismo, señaló observaciones dirigidas a la Secretaría de Gobierno por la adquisición de un autobús presuntamente destinado al sistema de movilidad Ko'ox o a la Fundación Pablo García, debido a que la documentación revisada, dijo, no permite establecer con claridad el destino de la unidad ni justificar plenamente su incorporación al patrimonio gubernamental.

Paul Arce sostuvo que estos hallazgos reflejan presuntas deficiencias en el cumplimiento de procedimientos administrativos y de las reglas de operación, por lo que insistió en dar seguimiento a las observaciones y, en caso de que no sean solventadas, proceder conforme a la ley.

Por su parte, la diputada Tania González Pérez cuestionó el manejo del presupuesto estatal durante el ejercicio fiscal 2024 y afirmó que, de acuerdo con el informe de la Asecam, mil 482 millones de pesos del presupuesto autorizado no fueron utilizados y regresaron a la Federación.

Explicó que el presupuesto aprobado para 2024 fue de 28 mil 854 millones de pesos, mientras que el gasto reportado ascendió a 27 mil 373 millones, diferencia que, aseguró, representa recursos que no se destinaron a programas, obras o acciones en beneficio de la población.

La legisladora señaló que ese monto habría permitido financiar miles de sesiones de quimioterapia, adquirir ambulancias para comunidades del estado o construir y rehabilitar carreteras y caminos sacacosechas en municipios como Calakmul y Hopelchén.