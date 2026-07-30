Mérida enfrenta un doble reto económico: inflación alta y recuperación laboral lenta

Mérida enfrenta presiones por inflación y una menor dinámica laboral, aunque en junio registró una recuperación mensual en la generación de empleos, de acuerdo con los indicadores económicos presentados por el IMEF Grupo Yucatán.

Isaías Marrufo Góngora, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en la entidad, detalló que la inflación en la capital yucateca cerró junio en 4.15%, superior al 3.37% registrado a nivel nacional, lo que refleja una mayor presión sobre los precios en el estado.“Tuvimos una mayor presión inflacionaria en nuestra ciudad y en nuestro estado que la media del país”.

Mercado laboral

En materia laboral, indicó que Yucatán concluyó junio con 435 mil 524 trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cifra inferior a los aproximadamente 439 mil empleos registrados en el mismo mes del 2025. En términos anuales, esto representa una pérdida de 3 mil 485 puestos de trabajo.

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No obstante, comparado con mayo, el estado sumó 947 nuevos empleos formales, el mejor resultado mensual de los últimos seis meses. Marrufo Góngora precisó que, pese a este avance, la tendencia general sigue siendo prácticamente plana y todavía no refleja una recuperación sostenida.

Respecto a la ocupación laboral, comentó que la tasa correspondiente a mayo se ubicó en 98.2%, apenas por debajo del 98.5% observado en abril, lo que muestra estabilidad en este indicador.

Panorama favorable

El panorama resulta más favorable para el sector comercial. Con base en cifras del Inegi al mes de abril, las ventas al mayoreo crecieron 9.4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las ventas al menudeo avanzaron 5.2 por ciento, impulsando el desempeño de las actividades terciarias en la entidad.

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En contraste, el turismo mostró signos de desaceleración. Con datos de mayo, el número de visitantes disminuyó 1% respecto al año previo, principalmente por una reducción en el turismo nacional. Aunque la llegada de turistas extranjeros aumentó 3%, este incremento no logró compensar la caída del mercado interno, que representa el mayor volumen de visitantes.

El presidente del IMEF Yucatán indicó que aún están pendientes las cifras correspondientes a junio y julio, meses en los que se desarrolló actividad relacionada con la Copa Mundial de Futbol, por lo que consideró que esos datos permitirán evaluar con mayor precisión el comportamiento reciente del sector turístico y de la economía estatal.