¡Alerta sanitaria! Detectan seis nuevos casos de sarampión en jornaleros guatemaltecos en Campeche

La Secretaría de Salud SSA del Estado confirmó que los seis nuevos casos de sarampión detectados en Campeche corresponden a jornaleros originarios de Guatemala que actualmente laboran en plantaciones de palma de aceite ubicadas en el corredor entre Escárcega y Candelaria.

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Entre 100 y 200 personas permanecen bajo vigilancia epidemiológica como casos sospechosos, luego de haber tenido contacto directo con los pacientes, con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad.

El titular de la dependencia, Orlando Alvarado Rivadeneyra, explicó que con estos contagios la Entidad acumula 16 casos confirmados, de los cuales seis permanecen activos. Precisó que todos corresponden a casos importados y descartó, hasta el momento, la existencia de transmisión comunitaria, por lo que aseguró que la situación permanece bajo control y no representa una emergencia sanitaria.

Detalló que los pacientes son trabajadores agrícolas de entre 25 y 40 años de edad, contratados para laborar en ranchos dedicados al cultivo de palma de aceite, donde fueron detectados por las brigadas sanitarias.

Añadió que, debido a que los esquemas de vacunación en Guatemala son distintos a los de México, la dependencia implementó un cerco epidemiológico y reforzó las acciones de inmunización entre los jornaleros y las personas cercanas a los casos confirmados.

Alvarado Rivadeneyra informó que los contactos directos permanecen bajo observación, aunque hasta el momento no se han identificado nuevos contagios ni se ha registrado algún fallecimiento relacionado con el brote.

En la zona operan brigadas epidemiológicas y de vacunación pertenecientes a las Jurisdicciones Sanitarias 2 y 3, que abarcan municipios como Escárcega, Candelaria, Palizada y parte de Carmen, con la finalidad de completar esquemas de vacunación y mantener un monitoreo constante de la población expuesta.

El funcionario reiteró que la movilidad de trabajadores provenientes de otras Entidades y del extranjero obliga a mantener una vigilancia epidemiológica permanente para contener cualquier posible cadena de transmisión.

Descartan ceder médicos

En otro tema, el secretario de Salud confirmó que la dependencia no asignará médicos de tiempo completo a los llamados anexos o Centros de Ayuda Mutua, pese a la reforma federal que obliga a estos establecimientos a profesionalizarse y contar con personal médico permanente.

Explicó que dichos centros son asociaciones civiles y que la SSA no cuenta con recursos para proporcionar doctores las 24 horas. En cambio, exhortó a sus responsables a cumplir con los nuevos lineamientos que emitirá la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones Conasama, así como con la actualización de la Norma Oficial Mexicana 028.

Señaló que únicamente mediante el cumplimiento de estos requisitos podrán acceder a programas y apoyos federales para su operación.

Aseguró que la Secretaría de Salud brindará acompañamiento mediante capacitaciones y asesoría técnica durante el proceso de regularización, aunque aclaró que la contratación de personal médico y la profesionalización de los servicios corresponderá a cada institución que decida continuar operando bajo el nuevo marco legal.

JGH