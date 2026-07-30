Terremoto en Japón: rescates entran en horas críticas y aumenta el número de muertos en Kumamoto

Los equipos de emergencia de Japón intensificaron este jueves 30 de julio la búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros, cuando se acerca el límite de las primeras 72 horas posteriores al terremoto de magnitud 7.1 que golpeó la prefectura de Kumamoto.

El gobierno prefectural informó que 25 fallecimientos han sido confirmados como consecuencia del desastre, mientras otras nueve muertes permanecen bajo investigación para establecer si están relacionadas con el movimiento telúrico. El número exacto de personas desaparecidas todavía no ha sido precisado.

El sismo ocurrió la tarde del martes 28 de julio en la isla de Kyushu y alcanzó el nivel máximo de 7 en la escala japonesa de intensidad sísmica. El Gobierno ordenó priorizar el rescate de víctimas y mantener coordinación entre policías, bomberos, fuerzas militares y autoridades locales.

¿Dónde continúan las búsquedas tras el terremoto en Japón?

Una de las operaciones principales se concentra en el centro comercial Aeon Mall, en la localidad de Kashima. Cerca de 3 mil clientes lograron salir hacia un estacionamiento antes de que una explosión y el colapso parcial de la segunda planta dejaran atrapados a trabajadores y otras personas.

Los equipos también revisan viviendas derrumbadas y una planta de Nippon Paper Industries en Yatsushiro, donde una chimenea cayó después del temblor. Las autoridades todavía intentan determinar si hay más personas debajo de las estructuras.

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La posibilidad de encontrar supervivientes disminuye conforme transcurren las horas, aunque los rescatistas continúan retirando concreto, metales y otros materiales con apoyo de maquinaria y equipos especializados.

¿Cuántas personas resultaron heridas y evacuadas?

Al menos 86 personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, según el balance más reciente de la prefectura de Kumamoto. Las cifras pueden aumentar conforme los equipos ingresen a comunidades que permanecen parcialmente incomunicadas.

Más de 9 mil habitantes permanecen en alrededor de 400 refugios temporales. Algunos residentes decidieron dormir dentro de automóviles o instalar tiendas de campaña por temor a las réplicas y a nuevos derrumbes.

Cerca de 19 mil viviendas continuaban sin electricidad, mientras distintas localidades también enfrentaban interrupciones en el suministro de agua. Las Fuerzas de Autodefensa distribuyen agua potable, alimentos y otros productos básicos.

Ola de calor complica la emergencia en Kumamoto

La atención de las víctimas se desarrolla bajo temperaturas cercanas a los 33 grados. Las autoridades emitieron una alerta por golpe de calor y comenzaron a instalar fuentes de energía en los refugios para operar equipos de aire acondicionado.

🚨 BREAKING: Death Toll From Kumamoto Earthquake Rises to 30 in Japan



Kumamoto Prefecture, Japan — The death toll from the series of powerful earthquakes that struck Japan’s Kyushu region has risen to 30, according to Prime Minister Sanae Takaichi.



The confirmed deaths include… https://t.co/eK7dTWcqQj pic.twitter.com/m8eJ6bWHwB — War Updates FC (@k_c_shivansh) July 30, 2026 r

Médicos desplazados a la zona revisan principalmente a personas adultas mayores, lesionados y habitantes con enfermedades crónicas. La falta de agua, electricidad y espacios adecuados para descansar aumenta los riesgos sanitarios.

Japón también mantiene vigilancia ante posibles réplicas de intensidad considerable. Desde las primeras horas de la emergencia, la primera ministra Sanae Takaichi advirtió que movimientos similares podrían ocurrir durante aproximadamente una semana y pidió evitar edificios dañados, laderas inestables y zonas con riesgo de colapso.

Mientras avanzan las tareas de búsqueda, las autoridades trabajan para restablecer carreteras, transporte, electricidad y agua en las comunidades más afectadas de Kumamoto.

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