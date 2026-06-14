Yucateca conquista la Liga Infantil “Renacimiento Maya” 2026 de levantamiento de pesas

La tekaxeña Fernanda Canto Sosa dio la cara por Yucatán en la primera edición de la Liga Infantil “Renacimiento Maya 2026” de levantamiento de pesas que se realizó en Chetumal, Quintana Roo al colgarse la única medalla de oro que logró nuestro Estado.

Un total de seis halterofilistas, todos de Tekax, formaron parte en esta competencia que reunió a 118 niños entre 10 y 12 años de Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán quienes buscan fogueo en esta competencia de iniciación hecho para reafirmar el crecimiento de este deporte en la península.

Noticia Destacada Warmey Jiménez Anaya y Eulalia Vázquez obtienen el triunfo en carrera de 10 kilómetros de la Guardia Nacional

Fernanda Canto se subió a lo más alto del pódium de la categoría Sub12, división de los 48 kilogramos; otra boxita que consiguió presea fue Lissie Polanco Perera quien fue subcampeona en la Sub12, 40 kilos.

Los otros yucas estuvieron cerca de colgarse presea, Aldo Rejón Canul en 48 kilos y Karim Miss Pacheco en 32, ambos en Sub12, fueron cuartos; mientras que, Oliver González Pool y Josef Miss Pacheco, los dos en 32 Sub10, quedaron cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Noticia Destacada Haití regresa a un Mundial después de 52 años y cae ante Escocia

Cabe recordar que las categorías Sub10 y Sub12 no participaron en la pasada Olimpiada Nacional 2026, celebrada en Tepic, Nayarit; la Federación Mexicana de este deporte determinó crear su propio campeonato nacional infantil, del cual esta liga regional es una parada obligada y queda una fecha más del serial, que se llevará a cabo en Tabasco en los próximos meses.