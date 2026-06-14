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Warmey Jiménez Anaya y Eulalia Vázquez obtienen el triunfo en carrera de 10 kilómetros de la Guardia Nacional

Cientos de participantes se reunieron en el malecón de Campeche para competir en las distancias de 3, 5 y 10 kilómetros.

Por Wilbert Casanova

14 de jun de 2026

1 min

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Warney Jiménez y Eulalia Vázquez se quedaron con los primeros lugares en la prueba de 10 kilómetros de la carrera
Warney Jiménez y Eulalia Vázquez se quedaron con los primeros lugares en la prueba de 10 kilómetros de la carrera / Lucio Blanco

Warney Jiménez y Eulalia Vázquez llegaron en primer lugar en la carrera de los 10 kilómetros mientras que Arturo Guzmán Victoria y Kiara Maldonado Santos se alzaron con el triunfo en la carrera de 5 kilómetros a que convocó la Guardia Nacional en el séptimo aniversario de su creación.

La corporación policial llevó su primera carrera conmemorativa en el marco de los siete años de funciones que el 30 de junio del 2019 el Congreso de la Unión aprobó su constitución.

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En el malecón de la ciudad se congregaron campechanos que participan en las actividades deportivas relacionadas con la caminata o carreras para disfrutar de un domingo en familia y practicando la actividad que les gusta.

En el caso de la caminata de tres kilómetros que formó parte de la convocatoria en la rama varonil llegó en primer lugar Juan Manuel Ríos Uc mientras que en la femenil la triunfadora fue Viany Gómez Vázquez.

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