México vs. Corea del Sur: ¿quién es Gustavo Tejera, el árbitro uruguayo que dirigirá al Tri en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana ya conoce a la autoridad encargada de impartir justicia en su próximo compromiso de la Copa del Mundo 2026. La FIFA confirmó que el uruguayo Gustavo Tejera será el árbitro central del encuentro entre México y Corea del Sur, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos.

El choque representa una prueba fundamental para ambas selecciones, ya que tanto el Tri como el conjunto asiático comenzaron su participación mundialista con una victoria. Un nuevo triunfo podría acercar al ganador al liderato definitivo del sector y a la clasificación a la siguiente ronda.

¿Quién es Gustavo Tejera, árbitro de México vs Corea del Sur?

Con 37 años de edad, Gustavo Tejera es uno de los silbantes con mayor proyección dentro del arbitraje sudamericano. Forma parte de la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) desde 2014 y ha acumulado experiencia en varios de los torneos más importantes organizados por FIFA y Conmebol.

A lo largo de su carrera ha dirigido encuentros en la Copa América, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, torneos juveniles mundialistas, eliminatorias sudamericanas y competencias preolímpicas, consolidándose como uno de los árbitros de mayor confianza en la región.

Terna uruguaya para el partido del Tri

La designación de la FIFA no solo contempla a Tejera como juez principal. El partido entre México y Corea del Sur contará además con una terna mayoritariamente uruguaya.

Los asistentes serán Carlos Barreiro y Nicolás Tarán, mientras que el colombiano Andrés Rojas desempeñará funciones como cuarto árbitro. Por su parte, Alexander Guzmán, también de Colombia, fungirá como asistente de reserva.

La experiencia conjunta del cuerpo arbitral será clave para un encuentro que promete intensidad y que podría definir gran parte del panorama del grupo.

¿Cuándo juega México contra Corea del Sur?

El compromiso entre México y Corea del Sur se disputará el próximo 18 de junio en el Estadio Guadalajara, uno de los escenarios mundialistas de esta edición.

El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en un partido que podría marcar el rumbo de ambas selecciones en la lucha por avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.