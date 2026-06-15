Zion Suzuki, la figura de Japón en el Mundial 2026: su historia, origen y por qué dijo no al Manchester United

La selección de Japón encontró en Zion Suzuki a uno de sus grandes protagonistas durante su debut en la Copa del Mundo 2026. El guardameta de 23 años fue clave para que los nipones rescataran un empate 2-2 frente a Países Bajos, gracias a una actuación repleta de intervenciones que evitaron la caída de su equipo.

Las destacadas atajadas del joven arquero no tardaron en llamar la atención de aficionados y especialistas, convirtiéndolo en uno de los nombres más comentados de la jornada. Su seguridad bajo los tres postes y capacidad de reacción fueron determinantes para que Japón sumara un punto en su estreno mundialista.

Pero el interés alrededor de Zion Suzuki va mucho más allá de su desempeño en la cancha. El portero cuenta con una historia poco común, marcada por una mezcla cultural que lo ha acompañado desde su nacimiento y que hoy forma parte de su identidad futbolística.

Nacido en Newark, Estados Unidos, Suzuki es hijo de madre japonesa y padre ghanés. A pesar de haber tenido la posibilidad de representar a otras selecciones, decidió defender los colores de Japón, país con el que completó todo su proceso formativo desde categorías juveniles hasta llegar al combinado absoluto.

Su crecimiento llamó la atención de importantes clubes europeos. En 2023, el Manchester United mostró interés en incorporarlo a sus filas, una oportunidad que muchos futbolistas habrían aceptado de inmediato. Sin embargo, Suzuki optó por seguir desarrollándose en el Urawa Red Diamonds, convencido de que necesitaba más tiempo para consolidar su carrera.

La decisión terminó siendo acertada. Durante su estancia en el futbol japonés logró afianzarse como titular, ganar experiencia y conquistar tres títulos, factores que impulsaron posteriormente su llegada al balompié europeo.

Actualmente, el guardameta milita en el Parma Calcio de la Serie A italiana, donde continúa acumulando minutos en una de las ligas más competitivas del mundo. Su evolución constante y sus recientes actuaciones con la selección japonesa lo colocan como uno de los porteros jóvenes con mayor proyección internacional.

Con apenas 23 años y un Mundial por delante, Zion Suzuki comienza a escribir una historia que promete seguir creciendo y que ya lo tiene como una de las principales figuras del futbol japonés.