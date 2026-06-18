¿Si hoy terminara la fase grupos, a quién enfrentaría México en los dieciseisavos del Mundial 2026?

La Selección Mexicana ya amarró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, pero las combinaciones provisionales del torneo apuntan a que el siguiente obstáculo sería nada menos que la selección de España, en uno de los cruces más atractivos de la primera ronda de eliminación directa.

El triunfo de México por 1-0 sobre Corea del Sur en Guadalajara dejó al equipo de Javier Aguirre con seis puntos y el liderato asegurado del Grupo A. Gracias a los criterios de desempate de la FIFA, el Tricolor ya no puede ser alcanzado por sus perseguidores en la cima del sector.

Así marcha el Grupo A

México | 6 puntos

Corea del Sur | 3 puntos

Chequia | 1 punto

Sudáfrica | 1 punto

Con ese escenario, el combinado mexicano ocuparía una de las plazas destinadas a los líderes de grupo y disputaría su encuentro de dieciseisavos el próximo 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

¿Por qué aparece España como rival?

El nuevo formato de la Copa del Mundo contempla la clasificación de los dos mejores equipos de cada grupo y de los ocho mejores terceros lugares. A partir de ahí, la FIFA utiliza una tabla de emparejamientos previamente establecida que determina los cruces dependiendo de qué terceros logren avanzar.

Si la fase de grupos concluyera con las posiciones actuales, los mejores terceros clasificados serían:

Países Bajos

Brasil

Bélgica

Portugal

España

Chequia

Bosnia y Herzegovina

Ecuador

Con esa combinación específica, el rival asignado a México sería España, una selección que figura entre las candidatas a conquistar el campeonato.

Un cruce que promete emociones

Aunque todavía quedan partidos por disputarse y las posiciones pueden modificarse de forma importante, el posible choque entre México y España ya comienza a llamar la atención por el peso histórico de ambas selecciones.

Terminar primero de grupo evitó que el Tri se encontrara de inmediato con otro líder de sector, pero el sistema de clasificación de los mejores terceros puede generar enfrentamientos de enorme dificultad desde los dieciseisavos de final.

Por ahora, el único hecho confirmado es que México ya está en la fase de eliminación directa. El nombre de su rival todavía depende de lo que ocurra en los próximos días, aunque las posiciones actuales colocan a España como el adversario más probable en la siguiente ronda.