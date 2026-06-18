Luis Romo y Tala Rangel llevan a México dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Corea

La Selección Mexicana confirmó su gran arranque en la Copa del Mundo 2026 al imponerse 1-0 a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, resultado que le permitió asegurar su lugar en los dieciseisavos de final y mantenerse como líder del Grupo A con paso perfecto.

Con seis unidades en dos encuentros, el conjunto dirigido por Javier Aguirre quedó instalado en la siguiente fase del torneo. Los surcoreanos permanecen con tres puntos, mientras que Chequia y Sudáfrica continúan rezagados en el sector con apenas una unidad cada uno.

El encuentro estuvo lejos del brillo mostrado por México en su presentación mundialista, pero el equipo nacional encontró la manera de resolver un duelo complicado gracias a su insistencia ofensiva y a un error que terminó inclinando la balanza a su favor.

Desde los primeros minutos, el Tri generó aproximaciones sobre la portería defendida por Kim Seung-gyu. Los disparos de Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez pusieron a prueba al guardameta asiático, mientras que Julián Quiñones estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de cabeza que fue controlado por el arquero.

Por su parte, Corea del Sur también tuvo momentos de peligro. La figura de Heung-min Son apareció en el área mexicana durante la primera mitad, aunque una acción que terminó en gol fue invalidada por posición adelantada.

La diferencia llegó apenas iniciado el segundo tiempo. Al minuto 50, un centro al área parecía no representar peligro para la defensa asiática; sin embargo, una mala salida de Kim Seung-gyu terminó con el balón suelto dentro del área. Luis Romo aprovechó el regalo y empujó la pelota al fondo de las redes para marcar el único tanto de la noche.

Con la ventaja en el marcador, México administró mejor la posesión y comenzó a controlar los tiempos del partido. Los ingresos de Obed Vargas y Orbelín Pineda ayudaron a fortalecer el mediocampo y a reducir los espacios para la reacción coreana.

A pesar del dominio mexicano, el segundo gol no llegó. Raúl Jiménez tuvo una oportunidad clara al minuto 74 y posteriormente Obed Vargas estuvo cerca de ampliar la diferencia con un potente disparo que fue rechazado por el portero surcoreano.

Cuando el partido entraba en su recta final apareció la figura de Raúl "Tala" Rangel. Al minuto 88, el guardameta mexicano respondió con una atajada clave ante un remate de Cho Gue-sung, evitando el empate y conservando la ventaja tricolor.

Los últimos minutos transcurrieron sin mayores sobresaltos para México, que cerró el encuentro con una nueva victoria y mantuvo su portería en cero por segundo partido consecutivo.

Con este resultado, la Selección Mexicana ya tiene asegurada su presencia en los dieciseisavos de final y buscará cerrar la fase de grupos como líder cuando enfrente a Chequia en la última jornada del Grupo A.