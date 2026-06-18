Mundial 2026: Más de 200 mil aficionados abarrotan el Fan Fest de la CDMX en segundo triunfo de México

La Ciudad de México se llenó de un ambiente de fiesta y alegría tras el segundo triunfo de la Selección Mexicana en la Copa Mundial 2026. Esto debido a que durante este jueves México se enfrentó a Corea del Sur, y ante esto, miles de aficionados asistieron al Fan Fest de la CDMX.

A pesar de que el espacio principal del Zócalo cuenta con un límite de aforo de 55 mil personas por motivos de seguridad, más de 200 mil aficionados abarrotaron el espacio y las calles circundantes del Centro Histórico para presenciar la victoria de México por 1-0 sobre Corea del Sur; un resultado que pone al conjunto nacional cerca de la siguiente ronda.

Noticia Destacada ¿Si hoy terminara la fase grupos, a quién enfrentaría México en los dieciseisavos del Mundial 2026?

La gran fiesta por ver el partido de México y su victoria fue celebrada por Clara Brugada, jefa de gobierno de la capital quién por medio de sus redes sociales compartió una fotografía del Zócalo de la Ciudad de México en donde se puede observar a los miles de aficionados que asistieron al Fan Fest.

¡La ciudad se llenó de fiesta!

Más de 200 mil personas disfrutaron y celebraron esta gran victoria en el Centro Histórico.



Felicidades a nuestra Selección Mexicana por llenarnos de orgullo y emoción.



¡Que viva México! pic.twitter.com/vHSEIXMhPq — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 19, 2026

Las autoridades capitalinas y los organizadores previeron la aclamada asistencia, por lo que se instalaron 11 pantallas gigantes adicionales en los corredores peatonales y vialidades aledañas, permitiendo que la marea verde, que superó por mucho las proyecciones iniciales, pudiera seguir cada jugada en directo.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal