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Reportan que Luis Miguel habría sido operado y se encuentra internado en Nueva York

El artista de 56 años habría tenido una intervención quirúrgica calificada como "delicada".

Por Redacción Por Esto!

18 de jun de 2026

2 min

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Esto se sabe del estado de salud de Luis Miguel tras su operación.
Esto se sabe del estado de salud de Luis Miguel tras su operación. / Instagram: luismiguel

La noticia sobre la salud de Luis Miguel ha encendido las alarmas en el mundo del espectáculo. De acuerdo con una exclusiva publicada por la revista española SEMANA y confirmada por diversas cadenas internacionales, el "Sol de México" se encuentra hospitalizado en Nueva York tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica.

De acuerdo con la información compartida, el artista habría tenido una intervención calificada como "delicada". Este hecho ha generado preocupación entre sus fanáticos que se han preguntado sobre el actual estado de salud del músico y las razones detrás de su operación.

Luis Miguel

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El cantante, de 56 años, llevaría aproximadamente dos semanas ingresado en el prestigioso Hospital Mount Sinai de la Gran Manzana. Aunque los detalles específicos del procedimiento se han manejado con absoluta discreción, los reportes de prensa apuntan a que la cirugía estuvo relacionada con el área cardíaca.

De hecho, trascendió que su equipo médico está encabezado por el reconocido cardiólogo español Valentín Fuster, una especialista en la medicina cardiovascular. A pesar de la preocupación inicial y del hermetismo de su equipo de representantes, las noticias más recientes son alentadoras.

Fuentes cercanas al intérprete de La Incondicional aseguran que tanto la operación como el proceso posterior han marchado de forma positiva. Se reporta que la evolución del artista está siendo plenamente favorable y que los especialistas contemplan otorgarle el alta médica en los próximos días si continúa respondiendo tan bien al tratamiento.

Durante todo este proceso en Nueva York, el cantante no ha estado solo. Su pareja, la empresaria española Paloma Cuevas, ha viajado constantemente para acompañarlo y se ha convertido en su principal apoyo en el hospital.

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