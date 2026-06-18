Efusivo festejo en la glorieta del Ceviche de Cancún por el triunfo de la Selección Mexicana

Cientos de aficionados celebraron de manera intensa la noche de este jueves el triunfo de la Selección Mexicana de futbol en la glorieta del Ceviche, en el cruce de las avenidas Tulum y Cobá.

Con bailes, cánticos, gritos, tambores y el sonido de la música a todo volumen, transcurrió la celebración, a partir de las 22:00 horas tiempo de Cancún.

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Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal realizaron un operativo para desviar la circulación de los vehículos, lo que generó tráfico en los alrededores por algunos momentos.

La alegría por haber logrado la victoria frente a Corea y asegurar la clasificación a la siguiente ronda del Mundial contagió a todos los presentes, que cantaban, echaban porras y ondeaban las banderas en todo lo alto.