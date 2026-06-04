¿Pumas se queda sin técnico?: Efraín Juárez presenta su renuncia por teléfono

La Liga MX vive un nuevo movimiento inesperado. Efraín Juárez decidió poner fin a su etapa como director técnico de Pumas, luego de comunicar su renuncia a la directiva universitaria mediante una llamada telefónica, en una noticia que sacude la planificación del club de cara al Apertura 2026.

De acuerdo con información difundida por el periodista César Luis Merlo, el estratega mexicano informó su decisión a los dirigentes auriazules, quienes actualmente analizan el panorama legal y deportivo para determinar los pasos a seguir tras la inesperada salida del entrenador.

La salida de Efraín Juárez pone fin a un proyecto que comenzó oficialmente en marzo de 2025, cuando asumió el reto de dirigir al conjunto universitario. Desde su llegada, el técnico logró devolver protagonismo a un equipo que atravesaba un periodo de irregularidad en el futbol mexicano.

Durante su primer torneo al frente de los Pumas, el equipo consiguió clasificarse al Play-In del Clausura 2025 tras finalizar en la décima posición de la tabla general. Aunque logró superar la primera instancia ante FC Juárez, terminó siendo eliminado por Monterrey en la siguiente fase.

Para el Apertura 2025, la historia fue similar. Los universitarios nuevamente alcanzaron el Play-In, pero fueron eliminados por Pachuca, resultado que generó dudas sobre la continuidad del proyecto deportivo encabezado por el joven estratega.

Sin embargo, el verdadero salto competitivo llegó en el Clausura 2026, torneo en el que los auriazules firmaron una de sus mejores campañas de los últimos años. Con 36 puntos, Pumas terminó como líder general y consiguió avanzar hasta la gran final del campeonato.

Aunque el sueño del título terminó con una derrota ante Cruz Azul, el desempeño del equipo fortaleció la imagen de Efraín Juárez como uno de los entrenadores mexicanos con mayor proyección. Su trabajo fue reconocido por especialistas y aficionados, quienes destacaron la identidad futbolística que logró imprimir al conjunto universitario.

Antes de su aventura en Ciudad Universitaria, Juárez también dejó huella en el futbol sudamericano. Al frente de Atlético Nacional de Colombia conquistó la Liga y la Copa durante 2024, logros que impulsaron su carrera y lo colocaron en el radar de diversos proyectos importantes.

Ahora, con su salida confirmada, se abre una nueva incógnita sobre el futuro del banquillo auriazul y sobre el próximo destino de un técnico que, pese a su corta trayectoria, ya acumula experiencias exitosas tanto en México como en el extranjero. La decisión también alimenta las versiones que lo vinculan con proyectos de mayor envergadura dentro del futbol mexicano, incluida la posibilidad de ser considerado en un futuro para la Selección Mexicana.