¿A qué hora juega Portugal hoy y dónde ver el debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?

La espera terminó para los aficionados portugueses. Cristiano Ronaldo se preparó para disputar su primer partido en el Mundial 2026, una competencia que representó su sexta participación en una Copa del Mundo y que también fue considerada como el posible último gran torneo de selecciones en su carrera.

La selección de Portugal llegó a su compromiso frente a República Democrática del Congo como favorita para quedarse con los tres puntos en el arranque del Grupo K, sector que también integran Colombia y Uzbekistán. La expectativa estuvo centrada en la presencia de CR7, quien se mantuvo como el líder y capitán del conjunto dirigido por Roberto Martínez.

El técnico portugués apostó por una alineación de lujo para evitar cualquier sorpresa en el NRG Stadium de Houston. Todo apuntó a que Cristiano Ronaldo iniciaría desde el primer minuto acompañado por varios de los futbolistas más destacados de la actual generación portuguesa.

Posible alineación de Portugal

Portero:

Diogo Costa

Defensas:

João Cancelo

Rúben Dias

Gonçalo Inácio

Nuno Mendes

Mediocampistas

Vitinha

João Neves

Bernardo Silva

Bruno Fernandes

Delanteros:

João Félix

Cristiano Ronaldo

La presencia de Cristiano Ronaldo generó especial atención debido a que el delantero buscó ampliar varios récords históricos en los Mundiales y acercarse a una despedida soñada con la selección portuguesa.

La probable alineación de República Democrática del Congo

Por su parte, República Democrática del Congo afrontó un complicado estreno mundialista con una plantilla que combinó experiencia europea y talento africano.

Portero:

Lionel Mpasi

Defensas:

Aaron Wan-Bissaka

Axel Tuanzebe

Chancel Mbemba

Steve Kapuadi

Arthur Masuaku

Mediocampistas:

Noah Sadiki

Samuel Moutoussamy

Ngal'ayel Mukau

Delanteros:

Yoane Wissa

Cedric Bakambu

El inicio del último gran reto de CR7

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo llegó a Norteamérica con la misión de conquistar el único gran título que todavía faltaba en su extraordinario palmarés. Tras conquistar campeonatos en Inglaterra, España e Italia, además de la Eurocopa con Portugal, la Copa del Mundo apareció como el desafío definitivo de una carrera histórica.

El encuentro ante República Democrática del Congo marcó el inicio de ese camino y también el arranque de lo que muchos consideran el último capítulo mundialista del máximo referente del futbol portugués.

¿Dónde ver?

Este día, miércoles 17 de junio, comienzan las actividades del Grupo K de la Copa del Mundo 2026 con la disputa de los partidos Portugal vs Congo. El partido inicia a las 11:00 horas y lo podrás seguir por la señal de Vix Premium.