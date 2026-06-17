¿A qué hora juega Portugal hoy y dónde ver el debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?

La espera terminó para los aficionados portugueses. Cristiano Ronaldo se preparó para disputar su primer partido en el Mundial 2026, una competencia que representó su sexta participación en una Copa del Mundo y que también fue considerada como el posible último gran torneo de selecciones en su carrera.
La selección de Portugal llegó a su compromiso frente a República Democrática del Congo como favorita para quedarse con los tres puntos en el arranque del Grupo K, sector que también integran Colombia y Uzbekistán. La expectativa estuvo centrada en la presencia de CR7, quien se mantuvo como el líder y capitán del conjunto dirigido por Roberto Martínez.
El técnico portugués apostó por una alineación de lujo para evitar cualquier sorpresa en el NRG Stadium de Houston. Todo apuntó a que Cristiano Ronaldo iniciaría desde el primer minuto acompañado por varios de los futbolistas más destacados de la actual generación portuguesa.
Posible alineación de Portugal
Portero:
- Diogo Costa
Defensas:
- João Cancelo
- Rúben Dias
- Gonçalo Inácio
- Nuno Mendes
Mediocampistas
- Vitinha
- João Neves
- Bernardo Silva
- Bruno Fernandes
Delanteros:
- João Félix
- Cristiano Ronaldo
La presencia de Cristiano Ronaldo generó especial atención debido a que el delantero buscó ampliar varios récords históricos en los Mundiales y acercarse a una despedida soñada con la selección portuguesa.
La probable alineación de República Democrática del Congo
Por su parte, República Democrática del Congo afrontó un complicado estreno mundialista con una plantilla que combinó experiencia europea y talento africano.
Portero:
- Lionel Mpasi
Defensas:
- Aaron Wan-Bissaka
- Axel Tuanzebe
- Chancel Mbemba
- Steve Kapuadi
- Arthur Masuaku
Mediocampistas:
- Noah Sadiki
- Samuel Moutoussamy
- Ngal'ayel Mukau
Delanteros:
- Yoane Wissa
- Cedric Bakambu
El inicio del último gran reto de CR7
A sus 41 años, Cristiano Ronaldo llegó a Norteamérica con la misión de conquistar el único gran título que todavía faltaba en su extraordinario palmarés. Tras conquistar campeonatos en Inglaterra, España e Italia, además de la Eurocopa con Portugal, la Copa del Mundo apareció como el desafío definitivo de una carrera histórica.
El encuentro ante República Democrática del Congo marcó el inicio de ese camino y también el arranque de lo que muchos consideran el último capítulo mundialista del máximo referente del futbol portugués.
¿Dónde ver?
Este día, miércoles 17 de junio, comienzan las actividades del Grupo K de la Copa del Mundo 2026 con la disputa de los partidos Portugal vs Congo. El partido inicia a las 11:00 horas y lo podrás seguir por la señal de Vix Premium.