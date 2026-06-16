¿Messi habría igualado a Klose si lo expulsaban? La polémica que marcó el Mundial 2026

La histórica actuación de Lionel Messi ante Argelia, en la que igualó el récord de goles de Miroslav Klose en los Mundiales, quedó parcialmente opacada por una acción que generó controversia durante el encuentro correspondiente al debut de Argentina en la Copa del Mundo 2026.

La jugada ocurrió al minuto 30 del partido, cuando el marcador ya favorecía a la Albiceleste. En la disputa de un balón dividido, Messi impactó con los tachones al defensor argelino Aissa Mandi, en una acción que fue sancionada como falta por el árbitro polaco Szymon Marciniak.

Aunque la infracción fue marcada de inmediato, la situación llamó la atención porque el silbante no mostró tarjeta y el VAR tampoco intervino para revisar una posible expulsión, lo que provocó una intensa discusión en redes sociales y programas especializados.

Diversos aficionados consideraron que el contacto merecía una tarjeta roja directa, mientras que otros defendieron que se trató de una jugada fortuita producto de la disputa por el balón. La decisión arbitral terminó por dividir opiniones dentro y fuera del estadio.

Analistas arbitrales también se pronunciaron sobre la acción. Algunos señalaron que la entrada ameritaba al menos una amonestación, mientras que otros la catalogaron como una jugada de riesgo que pudo haber derivado en una sanción más severa.

¿Qué habría pasado si Messi hubiera sido expulsado?

De haber recibido la tarjeta roja, el impacto para Argentina habría sido considerable. El reglamento contempla una suspensión automática para el siguiente partido, por lo que el capitán albiceleste se habría perdido el segundo encuentro de la fase de grupos.

Además, la Comisión Disciplinaria de la FIFA podría haber revisado la acción para determinar si la sanción debía extenderse a más de un partido, dependiendo de la gravedad de la falta.

En el plano estadístico, la expulsión también habría alterado una noche histórica. Messi no habría permanecido en el campo para completar el hat-trick con el que alcanzó los 16 goles mundialistas y empató la marca histórica de Miroslav Klose.

Finalmente, el encuentro continuó sin mayores consecuencias disciplinarias para el argentino, quien terminó siendo la gran figura de la victoria de Argentina. Sin embargo, la acción sigue generando debate y se convirtió en uno de los temas más comentados de los primeros días del Mundial 2026.